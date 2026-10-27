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Microsoft abre a porta de saída a cerca de 60 mil trabalhadores. O que está a acontecer?

2 Comentários

A Microsoft lançou um programa de saída voluntária que, segundo a empresa, abrange cerca de 60 mil trabalhadores, mais de um quarto da sua força de trabalho global.

Em declarações ao TechCrunch, na segunda-feira, a Microsoft confirmou que está a oferecer a cerca de 60 mil trabalhadores a possibilidade de saírem de forma voluntária. Numa publicação oficial, a empresa mostra a nota enviada aos colaboradores por Amy Coleman, Chief People Officer. Tendo em conta que a Microsoft tinha 223 mil trabalhadores no final de junho, o universo abrangido corresponde a mais de um quarto do total.

Quem pode aderir

De nome “Voluntary Exit Offer (VEO)”, o programa destina-se a colaboradores de equipas no Canadá, Índia, Reino Unido e Estados Unidos, até ao nível 70, segundo a nota da Microsoft. Conforme esclarecido pelo TechCrunch, isto corresponde a vice-presidentes e níveis inferiores.

A empresa esclarece que nem todas as organizações aderem, uma vez que a participação depende das prioridades de cada negócio, dos compromissos com clientes e das necessidades de pessoal. De acordo com a Bloomberg, entre as divisões participantes estão a Xbox, o Windows, o Copilot e as Finanças.

Os trabalhadores elegíveis deverão ter recebido, na segunda-feira, um e-mail com o link para os detalhes da oferta, que a Microsoft descreve como limitada no tempo e cujas condições são semelhantes às do pacote de indemnização habitual da empresa.

Um precedente com adesão limitada

Na nota, a empresa apresenta a iniciativa como uma forma de dar mais flexibilidade a quem pondere uma carreira fora da Microsoft e de oferecer às organizações participantes outra maneira de adaptarem a sua força de trabalho a novas necessidades. A Microsoft reconhece que a oferta “é nova” para a empresa, que irá aprender com ela e que não existe uma abordagem única para todas as equipas ou colaboradores.

Por fim, a nota indica que a oferta se apoia no que a empresa aprendeu este ano com o “Voluntary Retirement Program”, um programa dirigido a trabalhadores nos Estados Unidos, em que a elegibilidade dependia da idade e dos anos de serviço. Segundo a Bloomberg, aderiram mais de 30% dos cerca de 8750 elegíveis.

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Autor: Ana Sofia Neto
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Tags:
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Comentários

2
  1. DA
    David

    Numa sociedade com IA não serao precisos mais os nerds e os esquesitos do linux. A sociedade so precisa de cool people com bom aspecto para continuar a humanidade com o melhor dna!

    Responder
  2. FI
    Filipe

    O que está a acontecer é AI, devemos chegar a 2030 com 30% dos trabalhos á secretária eliminados…

    Responder

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