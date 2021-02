LibreOffice 7.1: Uma Suite Office que custa zero euros

Quer um Office à borla? Chegou o novo LibreOffice 7.1. Não há dúvida que nas ferramentas de produtividade a Microsoft é a empresa que mais se destaque. No entanto, nos últimos anos, muitas plataformas têm aparecido e uma das que se tem destacado é o LibreOffice pela sua evolução e também suporte com outras plataformas.

Recentemente foi lançada uma nova versão do LibreOffice. Saibam quais as novidades.

O Libreoffice é uma suite de produtividade que tem vindo a conquistar cada vez mais utilizadores. Esta suite tem ganho muitas novas funcionalidades e digamos que possui todas as funções necessárias para um utilizador de nível intermédio e até oferece algumas características avançadas. Além disso, a compatibilidade com a plataforma da Microsoft é cada vez maior.

Principais funcionalidades do LibreOffice 7.1

As novidades são algumas e estão disponíveis para os vários sistemas operativos. Ao nível da interface, o utilizador pode agora escolher como pretende a organização das funcionalidades. Este assistente de escolha aparece aquando da primeira execução do LibreOffice 7.1.

Outra das funcionalidades interessantes é o suporte melhorado para o formato DOCX. Foram melhorados os filtros de importação e exportação .docx e adicionado suporte para fórmulas de tabela, controlo de alterações em tabelas flutuantes. O editor também é capaz de ‘preservar o espaçamento abaixo do último parágrafo do cabeçalho’ – ou seja, chega de documentos complicados!

O LibreOffice Impress ganhou também novos “recursos de animação com base na física” e novas predefinições de animação para acompanhá-los, e adiciona os botões “Pausar / Continuar” e “Sair” no ecrã do apresentador durante apresentações de slides ativas. Também é possível alterar a animação de vários objetos ao mesmo tempo e adicionar “sombras suaves e desfocadas” aos objetos. Nas outras ferramentas da suite, foram feitos pequenos ajustes com vista a simplificar o trabalho dos utilizadores.

O LibreOffice oferece ferramentas idênticas ao Word, Excel e PowerPoint. O Draw é uma ferramenta de diagramas semelhante ao Visio.

Existem também o Math que é usado para criar fórmulas simples e complexas e o Base que é um estilo de Microsoft Access. Tal como o Office 365, o LibreOffice também está disponível na cloud – ver aqui.

LibreOffice 7.1