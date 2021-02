PlayStation 5 vendeu 4,5 milhões de unidades no fim de 2020, o triplo da PS4

Não há qualquer dúvida de que a PlayStation 5 é uma das melhores consolas produzidas até aos dias de hoje. E uma prova clara disso é o stock da mesma que voou rapidamente das lojas.

Mas, para além disso, nada melhor que constatarmos os números. E de acordo com a Sony, foram vendidas 4,5 milhões de unidades da PS5 entre outubro de dezembro de 2020. Este valor corresponde a cerca do triplo conseguido pela PS4.

Não está fácil conseguir uma consola da nova geração nos dias de hoje. A PlayStation 5 da Sony está esgotada em quase todas as lojas e a Xbox Series X também tem a sua disponibilidade limitada pelo menos até junho de 2021.

Recentemente uma loja no Japão recebeu novas unidades da PS5, o que provocou um autêntico caos no estabelecimento, Como consequência, as vendas foram mesmo encerradas. E tudo isto porque a nova consola da Sony está mesmo a vender como ‘pãezinhos quentes’ e os resultados do último trimestre de 2021 apontam para isso mesmo.

PS5 vendeu 4,5 milhões de unidades no final de 2020

De acordo com os relatórios apresentados, a Sony conseguiu vender uma quantidade impressionante de unidades da PlayStation 5 entre outubro e dezembro de 2020. Ao todo foram vendidos 4,5 milhões de exemplares durante esse trimestre, um volume três vezes superior às vendas da PS4, de 1,4 milhões de unidades. O volume de vendas da PlayStation 4 teve assim uma queda de 77%em relação ao ano anterior.

Este foi então o melhor trimestre da história da marca PlayStation 5 para os cofres da Sony. Mas estes valores já eram esperados, até porque a nova consola traz a função de retrocompatibilidade, um ponto a favor para quem já tinha a PS4.

Contudo, o volume de 4,5 milhões de unidades vendidas também foi apresentado pela PS4 no mesmo período do seu lançamento.

Segundo os dados, a receita da Sony aumentou 40% passando para 883,2 mil milhões de ienes (~6,99 mil milhões de euros). E as vendas da nova consola tiveram um contributo significativo neste aumento.

Por sua vez, o lucro operacional teve um aumento de 50% para 80,2 mil milhões de ienes (~637 milhões de euros), devido sobretudo à venda de jogos e assinaturas da PlayStation Plus.

Custa mais fabricar uma PS5 do que o preço de venda

No entanto, a Sony revela que as despesas inerentes ao lançamento da PS5 reduziram o seu lucro.

Para além disso confirma ainda que o hardware da nova consola está a ser vendido por menos do que o seu custo de fabrico. Segundo a marca japonesa, tal deveu-se a “preços estratégicos para o hardware da PS5 que foram definidos abaixo dos custos de fabrico”.