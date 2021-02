Tem um destes smartphones Samsung de 2017? Vai deixar de receber atualizações de segurança

A Samsung tem um histórico de lançamentos de atualizações de segurança relativamente bom, mas nos últimos meses o cronograma destas atualizações melhorou substancialmente. Nalguns casos, as patches de segurança do Android eram lançadas mesmo antes da Google os publicar oficialmente.

Mas tudo tem um ciclo e há modelos que vão deixar de receber estas atualizações.

Se no passado a Samsung era uma das empresas com pior reputação no que respeita a updates, a verdade é que tem vindo a melhorar muito e hoje pode dizer-se mesmo que é uma referência no mercado.

Depois de garantir três anos de atualizações do sistema operativo Android no decorrer de 2020, agora vem atualizar a sua lista de dispositivos preparados para receber os próximos updates de segurança.

Nesta lista constam os modelos que irão receber atualizações mensais, trimestrais e outras regulares.

Samsung ajusta lista de dispositivos para Atualizações de Segurança

Podemos ver, nas atualizações mensais, modelos como todos os dobráveis da marca, os recém-chegados Galaxy S21 e os modelos anteriores incluindo os S9. Do Note9 ao Note20 também serão lançados updates mensais, entre muitos outros modelos que pode consultar aqui.

No entanto, também existiram saídas importantes. Quatro populares smartphones lançados em 2017 vão deixar de receber as atualizações de segurança, o que poderá representar uma oportunidade para trocar de smartphone.

Assim, entre a lista dos excluídos estão:

Galaxy J3 Pop

Galaxy A5 2017

Samsung Galaxy A3 2017

Samsung Galaxy A7 2017

Há ainda algumas alterações a considerar. O Galaxy A8 2018, por exemplo, passou de atualizações mensais para trimestrais.