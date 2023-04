KidsGuard Pro, uma das melhores apps de controlo parental

Se tem filhos, é natural que queira mantê-los protegidos no mundo digital. Na verdade, é importante saber com quem eles falam, o que fazem na Internet e a que tipo de conteúdo têm acesso. É aqui que entra o completo KidsGuard Pro que, com o passar dos anos e um desenvolvimento meticuloso, tornou-se numa das melhores apps de controlo parental do mercado. Acredite, esta é mesmo uma das melhores soluções.

O que é o KidsGuard Pro?

Resumidamente, o KidsGuard Pro é um software de monitorização de telefone, desenvolvido para ajudar os pais a supervisionar a atividade dos filhos nos seus dispositivos móveis. Com esta app, os pais podem aceder a informações como mensagens de texto, chamadas, histórico de navegação, localização do telefone e muito mais.

Como usar o KidsGuard Pro para monitorizar o smartphone?

Na verdade, o KidsGuard Pro é muito fácil de usar. Para começar, basta seguir estes passos simples:

Passo 1: Faça o download do KidsGuard Pro no telefone que deseja monitorizar.

Passo 2: Registe-se numa conta KidsGuard Pro e faça login.

Passo 3: Vincule o telefone ao painel de controlo da app.

Passo 4: Comece a monitorizar a atividade do telefone em tempo real.

Por outro lado, a app tem uma interface intuitiva e fácil de navegar, permitindo aos utilizadores encontrarem rapidamente as informações que procuram.

Poderá consultar o guia completo de funcionamento neste link.

Outras funcionalidades do KidsGuard Pro

Além das funcionalidades básicas de monitorização de qualquer smartphone, o KidsGuard Pro também inclui outras funcionalidades úteis, tais como

Monitorização de mensagens: Monitorize remotamente mensagens com conteúdo, destinatário, horário, imagem da mensagem e anexos. Poderá selecioná-las e exportá-las se necessitar.

Monitorização de chamadas: Use este software de monitorização de chamadas para verificar os registos de chamadas em smartphones de outras pessoas, como por exemplo os seus filhos menores. Poderá ver os números de telefone, nomes, datas, horários e tipos de chamadas.

Monitorização de histórico de navegação: Rastreie secretamente históricos de navegação com informações detalhadas, incluindo URL, horário de visita, títulos e frequência.

E monitorização de outros dados: O KidsGuard Pro também permite monitorizar mais informações no telefone das pessoas mais importantes para si, como contactos, calendários, notas, atividades de aplicativos, etc.

Mantenha o rastreamento de localização em tempo real

Pode aproveitar a tecnologia de rastreamento de localização GPS ou Wi-Fi do KidsGuard Pro para seguir as localizações em tempo real.

Também pode configurar uma geo-cerca e receber alertas quando as pessoas que estão a ser monitorizadas entram ou saem do limite virtual.

Neste caso, é possível:

Rastreamento de localização GPS,

Ver histórico de localização,

Rastreamento de localização Wi-Fi

Configurar geo-cerca

Vantagens e desvantagens do KidsGuard Pro

Principais Vantagens:

O KidsGuard Pro pode atualizar dados em tempo real com 100% de precisão,

Não é necessário fazer root no dispositivo de destino para aceder a todas as funcionalidades avançadas,

Pode ser configurado com alguns cliques sem necessidade de conhecimentos técnicos,

Esta aplicação é praticamente indetetável e corre sem notificação no Android alvo,

Oferece um preço acessível, enquanto muitos dos seus concorrentes custam pelo menos quatro a cinco vezes mais,

Tem uma interface intuitiva e pode espiar os dispositivos alvo remotamente como um profissional.

Principais Desvantagens:

Não existe uma versão gratuita disponível,

Uma licença só pode monitorizar um dispositivo.

Outras apps de monitorização

Embora o KidsGuard Pro seja considerado como sendo uma das melhores apps de controlo parental do mercado, existem outras opções disponíveis para quem procura uma solução de monitorização para os seus filhos.

Então, conheçamos mais alternativas:

Spyc

O Spyic, que oferece uma ampla gama de funcionalidades, incluindo:

Monitorização de chamadas,

Monitorização de mensagens,

Rastreamento de localização,

e muito mais.

mSpy

Seguidamente, aparece o mSpy e é também uma das melhores aplicações gratuitas de monitorização indetetável para Android.

Então, esta app procura satisfazer as necessidades do utilizador na sua conveniência, segurança e proteção. Na verdade, a navegação nesta aplicação é fácil e direta.

Enquanto pai ou mãe preocupados, poderão detetar perigos iminentes em relação ao(s) seu(s) filho(s), à medida que as informações são transmitidas 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Assim, é necessário comprar a aplicação, instalá-la e configurá-la, para depois começar a monitorizar.

Funcionalidades incluídas:

Monitorização de mensagens de entrada e saída.

Ver o registo de chamadas e detalhes das chamadas.

Rastreamento de localizações atuais numa vista de mapa.

Acesso a atividades em redes sociais.

Monitorização do histórico de navegação na web, bem como dos favoritos, tempos, datas e durações.

Conclusão

Nesta fase, resumidamente, estamos em condições de afirmar que o KidsGuard Pro é uma ferramenta valiosa para os pais que querem garantir a segurança online dos seus filhos.

Com a sua ampla gama de funcionalidades, acessibilidade económica e interface simples de utilizar torna-se com facilidade uma das melhores apps de controlo parental disponíveis. Experimente hoje mesmo!