Microsoft anuncia comando sustentável da Xbox que vai chegar dia 18 de abril por 85 euros

A Microsoft é uma das mais versáteis empresas do mundo tecnológico, estando presente em diversos setores. E no que respeita aos jogos, a empresa conta com a popularidade da sua consola Xbox, a qual está também a tentar que se torne mais amiga do ambiente. Neste sentido, a marca vai lançar no dia 18 deste mês de abril um novo comando sustentável por 84,99 euros.

Comando sustentável da Xbox chega a 18 de abril por 84,99 euros

A Microsoft anunciou recentemente a chegada de um novo comando sem fios para a sua consola Xbox, mas numa versão mais sustentável. O produto designa-se Remix Special Edition e vai chegar no dia 18 de abril por 84,99 euros. O lançamento acontece como uma homenagem ao Dia da Terra que se assinala a 22 de abril.

No que respeita ao design, este comando apresenta-se em tons verde tropa, verde claro e castanhos alusivos à natureza e ao planeta Terra, sendo que nas laterais foi desenhado o relevo semelhante ao tronco de uma árvore.

No que respeita à construção, o Remix Special Edition foi criado com matérias-primas desenvolvidas através de produtos reciclados. Segundo a Microsoft, entre os materiais encontram-se restos de comandos de consolas Xbox One conseguidos por meio de uma reciclagem designada Regrind, a qual é feita de modo mecânico e que garante a durabilidade do produto. Existem ainda outros materiais que antes eram usados em peças como faróis de carros, CDs, entre outros.

Para incrementar ainda mais o seu papel como amiga do ambiente, esta consola Xbox conta com um kit de bateria recarregável incluido. Com este extra, o equipamento ajuda a diminuir o uso de pilhas recarregáveis, nocivas para o meio ambiente, contribuindo assim para uma maior consciencialização deste problema.

A empresa promete que a bateria recarregável consegue oferecer até 30 horas seguidas de jogo e a carga dura cerca de 4 horas. Este comando Xbox Remix Special Edition sustentável vai então chegar no próximo dia 18, mas trata-se de uma edição limitada.

