Input Director: Partilhe um rato e teclado com vários computadores

Para quem tem mais do que uma máquina e tem de andar a saltar de banco em banco para as poder controlar, aqui vai uma aplicação que com apenas um teclado e um único rato é possível controlar todas as máquinas. Além disso, é ainda possível fazer “Copy Paste” de uma máquina para outra. O software chama-se Input Director e é gratuito.

Tal como o Barrier, o Input Director é um software que imita a funcionalidade de um comutador KVM, que permite o uso de um único teclado e rato para controlar vários computadores. Este software faz a função de um comutador KVM através de software, permitindo que o utilizador escolha qual máquina a controlar.

Para que a aplicação funcione, as máquinas devem estar em rede para que haja comunicação “direta”.

Input Director: Principais características

Fácil de instalar e usar

Possibilidade de indicar como os monitores estão posicionados (ordem)

Suporte para vários monitores

Possibilidade de partilhar o Clipboard (copy paste entre máquinas, incluindo de ficheiros)

Compatível com todas as versões do Windows

Transição entre máquinas é muito simples

Possibilidade de bloquear todos os computadores de uma única vez

Mais características aqui.

O Input Director é uma ferramenta gratuita que funciona bastante bem. No início do ano recebeu uma atualização para garantir o melhor suporte para o Windows 10. Se usam vários computadores e apenas querem ter um teclado e rato então experimentem este software.

Input Director

