Já se fala na Primavera do software: Office 2019 cada vez mais económico na GOODOFFER24

Ainda estamos a atravessar o inverno, nem sequer chegou o Dia dos Namorados ou o Carnaval, mas é certo que a GOODOFFER24 só já pensa na primavera e nas promoções de software e jogos que tem para oferecer aos seus visitantes.

Windows 10 Pro, o Office 2019, os jogos e afins estão de novo em promoção e apontam em todas as direções para quem gosta de aproveitar o melhor de dois mundos: software a um preço inacreditável.

Oferta Goodoffer24:

Ofertas diretas de Primavera:

Primeiramente, poupe até 30% no Windows 10, Office 2019, e muito mais com o código TT30:

Goodoffer24: Uma das plataformas mais conhecidas

Assim, sem surpresa, a cada mês que passa esta plataforma cresce a olhos vistos, em especial na venda online de jogos e software: a Goodoffer24.

Ademais, adjetivos como segura e robusta definem as suas principais características enquanto plataforma, podendo ainda sublinhar a sua competitividade ao nível de preços de mercado.

Todavia, do software mais conhecido, vamos encontrar:

Windows 10 Home e Pro; Office 2016; Office 2019,



Office 365;

Jogos para PC e consolas ou a partir de várias plataformas;

Ferramentas de segurança (antivírus, antimalware);

Utilitários;

etc.

Com efeito, o software apresentado nesta plataforma é bem conhecido do público, sendo que a transferência do programa é sempre feita a partir da plataforma original do mesmo.

Primeiro, da nossa experiência com a plataforma, tanto a nível profissional como pessoal não podemos apontar a mais pequena falha.

Então, cada compra de uma chave ou licença resultou perfeitamente na execução do resultado: software a funcionar a 100%.

Preços de mercado

Com toda a certeza, os preços apresentados de todo o software e jogos são competitivos quando comparados com outras plataformas.

Certamente, vai ser possível adquirir jogos ou mesmo ferramentas office como o Office 2016, ou Office 2019, a valores muito convidativos.

Métodos de Pagamento

Portanto, à semelhança de outras plataformas, a Goodoffer24 aceita várias formas de pagamento entre elas:

PayPal

Mastercard

Visa

etc.

Assim, basta ser utilizador de um desses serviços de pagamentos, recomenda-se sempre o PayPal e, partir daí, fazer o pagamento.