Finanças: Visualizador Saft e Existências Gratuito

Desde janeiro de 2015 que as empresas que faturam mais de 100.000 euros estão obrigadas a comunicar as existências ou stocks à Autoridade Tributária (AT). O prazo limite é até ao fim deste mês 31-01-2022.

A equipa do Projecto Colibri lançou um visualizador que não só verifica os ficheiros Saft como agora verifica o ficheiro de existência.

Precisa de um Visualizador Saft e Existências gratuito?

De acordo com o Despacho n.º 437/2020 XXII, de 9 de novembro, a estrutura do ficheiro através do qual deve ser efetuada à Autoridade Tributária e Aduaneira a comunicação dos inventários, aprovada pela Portaria n.º 126/2019, de 2 maio, entra apenas em vigor para as comunicações de inventários relativas a 2022 a efetuar até 31 de janeiro de 2022.

Assim sendo, a comunicação de inventários deve manter a estrutura indicada no artigo 3.º – A do Decreto-Lei n.º 198/2012 de 24 de agosto e as comunicações de inventários relativos a 2021 devem ser efetuadas até 31 de janeiro de 2022, para os sujeitos passivos que se encontram obrigados nos termos do artigo indicado. De acordo com o Despacho n.º351/2021 – XXII de 10 de novembro de 2021.

O Visualizador Saft e Existências permite verificar o conteúdo do ficheiro que irá ser enviado através do portal das finanças. Este software é compatível com todos os ficheiros gerados por qualquer software que se encontre no mercado.

Uma das características a destacar é a compatibilidade com Windows, Linux e Mac.

Pode fazer download gratuitamente em: https://projectocolibri.com/downloads/