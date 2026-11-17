Quem trabalha com listas exportadas conhece o filme. O banco, a loja online ou o programa de faturação despejam tudo numa coluna só: “3250-182 Alvaiázere”, “Silva, Ana; ana@exemplo.pt”, referências com hífens pelo meio. Durante anos, separar isto no Excel obrigava a combinar PROCURAR, ESQUERDA e SEG.TEXTO em fórmulas que ninguém conseguia ler na semana seguinte. O Excel 2024 trouxe funções que fazem o mesmo em meia linha, e que o Office 2021 não tem. Na GoodOffer24 é possível comprar chave digital Office 2024 por 17,8€.

A campanha corre com o código TT30, que dá 30% de desconto nas chaves digitais de Windows e Office selecionadas. Uma Windows 11 Pro chave original fica em 23,1€ e o resto da lista está na página da GoodOffer24. Os preços indicados são os da campanha à data da publicação e podem mudar sem aviso.

TEXTOANTES e TEXTODEPOIS: cortar pelo sítio certo

São as duas mais simples e, provavelmente, as que mais tempo poupam. Dizem ao Excel “dá-me o que está antes deste carácter” ou “o que está depois dele”. Com o código postal e a localidade na célula A2, a fórmula =TEXTOANTES(A2;” “) devolve 3250-182 e =TEXTODEPOIS(A2;” “) devolve Alvaiázere.

O pormenor que faz a diferença está na ocorrência. Por omissão, o corte é feito no primeiro espaço, por isso “4400-001 Vila Nova de Gaia” dá o código de um lado e a localidade inteira do outro, sem partir o nome da cidade. Se for preciso cortar no último espaço, indica-se -1 como terceiro argumento e o Excel conta a partir do fim. É assim que se tira o apelido de um nome completo sem saber quantos nomes próprios a pessoa tem.

DIVIDIRTEXTO, para quando há mais de dois pedaços

Quando a célula traz vários campos seguidos, a função certa é a DIVIDIRTEXTO. A fórmula =DIVIDIRTEXTO(A2;”;”) espalha cada pedaço pelas colunas ao lado, sem copiar nada à mão. Acrescentando um segundo delimitador, a mesma função divide também em linhas: é a forma de transformar um parágrafo de emails separados por vírgulas numa lista arrumada.

Ao contrário do velho assistente de Texto para Colunas, o resultado fica ligado à célula original. Por isso, se a exportação de amanhã trouxer dados novos, basta colá-los por cima e a tabela atualiza-se sozinha.

Se aparecer um erro em vez do resultado, quase sempre há células ocupadas no espaço para onde a fórmula precisa de se estender. Basta limpá-las.

Os espaços a mais no início ou no fim resolvem-se envolvendo tudo com COMPACTAR.

Nas versões portuguesas do Excel, os argumentos separam-se com ponto e vírgula, não com vírgula.

EMPILHARV junta listas de folhas diferentes

O problema contrário também é clássico: uma folha por mês e a necessidade de ver o ano inteiro de uma vez. A EMPILHARV põe intervalos uns por baixo dos outros, mesmo que estejam em folhas diferentes. Com =EMPILHARV(Janeiro!A2:C50;Fevereiro!A2:C40) fica tudo numa só tabela, pronta para ordenar ou filtrar. A EMPILHARH faz o mesmo na horizontal, lado a lado.

Além disso, há uma família inteira que chegou na mesma leva, com funções para ficar só com as primeiras linhas de uma tabela, escolher colunas por número ou converter um bloco numa única coluna. Na prática, são as ferramentas que antes obrigavam a recorrer a macros.

IMAGEM põe fotografias dentro das células

A última novidade é a mais visual. A função IMAGEM vai buscar uma fotografia a partir do endereço na Internet e coloca-a dentro da célula, ajustada ao tamanho dela. Para quem gere um pequeno catálogo, um inventário ou uma lista de equipamentos, significa ter a fotografia de cada artigo ao lado do preço, sem imagens soltas a flutuar por cima da folha. Ao ordenar ou filtrar a tabela, a imagem acompanha a linha.

Excel 2024 ou Office 2021: porque é que isto conta

Todas estas funções chegaram primeiro ao Microsoft 365 e entraram no Office 2024, mas não existem no Office 2021 nem nas versões anteriores. Um ficheiro feito com elas e aberto num Excel mais antigo mostra erros onde deviam estar os resultados. Em empresas pequenas, onde cada computador tem uma versão diferente, este é um dos motivos mais frequentes para aquelas folhas que “funcionam no PC do lado e aqui não”.

Por isso, para quem compra uma vez e quer ficar vários anos com o mesmo Office, faz sentido escolher a versão mais recente. Fica o Word, o Excel, o PowerPoint e o Outlook instalados no computador, sem mensalidade.

Chave digital Office 2024 e restantes preços com o cupão TT30

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MS Office 2024 Professional Plus, chave digital global: 17,8€ com o cupão TT30

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