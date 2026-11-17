Quem tem um crédito à habitação e pretende reduzir a dívida através de amortizações antecipadas poderá beneficiar de uma alteração importante já em 2027.

Depois da isenção extraordinária ter terminado a 31 de dezembro de 2025, os bancos voltaram a poder cobrar comissões pelo reembolso antecipado dos empréstimos. No entanto, a discussão do Orçamento do Estado para 2027 trouxe novas propostas para alterar esta situação.

PSD e CDS querem suspender as comissões até ao final de 2027

Os partidos que sustentam o Governo apresentaram uma proposta de alteração ao Orçamento do Estado para 2027 que prevê suspender a cobrança da comissão de reembolso antecipado até 31 de dezembro de 2027.

A medida abrange os contratos de crédito à habitação com taxa variável, permitindo amortizações parciais ou totais sem esta comissão.

Nos contratos com taxa mista, a suspensão aplicar-se-á apenas durante o período em que vigore a componente de taxa variável.

Os contratos com taxa fixa ficam de fora desta proposta.

PS quer acabar definitivamente com a comissão

O Partido Socialista apresentou uma proposta diferente: em vez de uma suspensão temporária, pretende eliminar definitivamente a comissão de reembolso antecipado nos créditos à habitação com taxa variável.

A iniciativa pretende retirar aos bancos a possibilidade de cobrarem esta penalização aos clientes que decidam antecipar o pagamento da dívida.

Também o Chega tem uma iniciativa legislativa com o mesmo objetivo, já aprovada na generalidade em setembro de 2026.

Assim, existe um alinhamento político significativo em torno da redução ou eliminação destas comissões, embora ainda seja necessário concluir o processo legislativo.

Quanto se pode poupar numa amortização de 20 mil euros?

Atualmente, os bancos podem cobrar uma comissão máxima de 0,5% sobre o capital amortizado nos contratos com taxa variável.

Nos contratos com taxa fixa, o limite é de 2%.

Vejamos um exemplo de uma amortização antecipada de 20.000 euros:

Tipo de crédito Comissão máxima Taxa variável 100 € Taxa fixa 400 €

A estes valores acresce o imposto do selo aplicável à comissão.

Se a proposta de suspensão avançar, quem tiver um crédito com taxa variável poderá poupar os 100 euros deste exemplo. Se for aprovada a eliminação definitiva, essa possibilidade de cobrança deixará de existir para os contratos abrangidos.

E quem pretende amortizar o crédito ainda em 2026?

Aqui existe um detalhe importante.

Até à entrada em vigor das novas regras, continuam a aplicar-se as condições atuais. Ou seja, os bancos podem cobrar até 0,5% nos contratos com taxa variável e até 2% nos contratos com taxa fixa.

Por isso, quem estiver a pensar amortizar o empréstimo ainda em 2026 deverá confirmar junto do banco o valor exato da comissão aplicável.

Vale a pena esperar por 2027 para amortizar?

Para quem tem um crédito à habitação com taxa variável e está a pensar fazer uma amortização antecipada, poderá compensar acompanhar a evolução destas propostas.

A eliminação da comissão representa uma poupança direta, mas não significa que seja sempre melhor adiar uma amortização.

Isto porque, enquanto o capital permanecer em dívida, continuam a ser calculados juros sobre esse montante.

A decisão deve ter em conta a poupança em juros, o custo da comissão, o prazo restante do empréstimo e a necessidade de manter uma reserva financeira para imprevistos.