Com a chegada do frio, da chuva e das primeiras geadas, os pneus do automóvel assumem um papel ainda mais importante na segurança rodoviária. São o único ponto de contacto entre o veículo e o asfalto e, quando não estão nas melhores condições, podem comprometer a travagem, a estabilidade e a capacidade de aderência.

A pressão, a profundidade do piso e o estado geral da borracha são três aspetos que merecem especial atenção durante os meses de inverno. Mas o que deve verificar antes de enfrentar uma viagem com chuva, frio ou até neve?

1. Pressão dos pneus: o frio também conta

Um dos primeiros cuidados a ter é verificar a pressão dos pneus. Com a descida das temperaturas, a pressão do ar no interior dos pneus também diminui. Isto significa que um pneu que apresentava a pressão correta durante o verão pode estar agora abaixo dos valores recomendados.

Circular com pressão insuficiente pode ter várias consequências: aumenta a resistência ao rolamento, contribui para um maior consumo de combustível, provoca um desgaste irregular e pode comprometer a estabilidade do automóvel. Em piso molhado, pode ainda aumentar o risco de aquaplanagem e prejudicar a capacidade de travagem.

Por outro lado, uma pressão excessiva também não é aconselhável, uma vez que reduz a área de contacto adequada com a estrada e pode provocar um desgaste mais acentuado na zona central do pneu.

O que deve fazer?

Verificar a pressão pelo menos uma vez por mês e antes de viagens longas.

Fazer a medição com os pneus frios, preferencialmente antes de iniciar a viagem.

Consultar os valores recomendados pelo fabricante, normalmente indicados na porta do condutor, na tampa do depósito de combustível ou no manual do veículo.

Ajustar a pressão em função da carga transportada, respeitando sempre as indicações do fabricante.

Importa não esquecer que os valores podem ser diferentes para os pneus dianteiros e traseiros. Se o automóvel estiver carregado, poderá também existir uma pressão recomendada específica para essa situação.

2. Desgaste dos pneus: 1,6 mm é o mínimo legal, mas será suficiente?

A profundidade do piso é outro fator determinante, sobretudo durante o inverno. As ranhuras existentes na superfície do pneu permitem escoar a água acumulada na estrada, ajudando a manter o contacto com o asfalto.

Quando o piso está demasiado desgastado, esta capacidade diminui significativamente. O resultado pode ser uma maior dificuldade em travar e um risco acrescido de aquaplanagem, situação em que os pneus deixam de conseguir manter o contacto adequado com a estrada devido à presença de uma camada de água.

Em Portugal, a profundidade mínima legal do piso dos pneus é de 1,6 mm. No entanto, estar dentro do limite legal não significa necessariamente que o pneu ofereça o melhor desempenho em condições de chuva intensa.

É, por isso, aconselhável não esperar que os pneus atinjam o limite legal para ponderar a sua substituição.

Para verificar o desgaste, pode utilizar um medidor de profundidade próprio ou observar os indicadores de desgaste existentes nos sulcos dos pneus, normalmente identificados pela sigla TWI (Tread Wear Indicator).

A verificação deve ser feita em vários pontos da superfície, tanto no interior como no exterior do pneu. Um desgaste mais acentuado num dos lados pode indicar problemas de alinhamento, suspensão ou pressão incorreta.

3. Borracha, fissuras e deformações: atenção aos sinais de envelhecimento

Nem sempre um pneu aparentemente em bom estado está efetivamente em condições de circular em segurança.

Com o passar do tempo, a borracha perde algumas das suas propriedades. As variações de temperatura, a exposição solar, a utilização e as condições de armazenamento podem contribuir para o seu envelhecimento.

Antes do inverno, é importante observar cuidadosamente os quatro pneus e procurar sinais como:

Fissuras ou pequenas rachas nas laterais;

Cortes ou perfurações;

Bolhas ou deformações na superfície;

Desgaste irregular;

Danos provocados por impactos em passeios ou buracos.

Se encontrar uma bolha ou deformação na lateral, não deve ignorar o problema. Pode existir um dano estrutural que comprometa a resistência do pneu.

Também é importante verificar a data de fabrico. Esta informação pode ser consultada através dos últimos quatro algarismos do código DOT inscrito na lateral: os dois primeiros identificam a semana e os dois últimos o ano de fabrico.

4. Pneus de inverno ou pneus para todas as estações?

Em Portugal, a utilização de pneus de inverno não é uma necessidade para todos os condutores. Contudo, para quem circula frequentemente em zonas de maior altitude, onde as temperaturas podem permanecer abaixo dos 7 ºC, ou em estradas sujeitas a neve e gelo, podem representar uma vantagem importante.

Os pneus de inverno são desenvolvidos com compostos de borracha e desenhos específicos que favorecem a aderência em temperaturas baixas e em condições de neve.

Existe também a possibilidade de optar por pneus para todas as estações (All Season). Estes procuram oferecer um compromisso entre o desempenho dos pneus de verão e o dos pneus de inverno, sendo uma solução interessante para quem enfrenta diferentes condições meteorológicas ao longo do ano.

Se pretende utilizar pneus em condições de neve mais exigentes, deve procurar a marcação 3PMSF (Three-Peak Mountain Snowflake), representada por uma montanha de três picos com um floco de neve. Esta identificação indica que o pneu passou por testes específicos de desempenho em neve.

Importa ainda recordar que, em situações de neve ou gelo, os pneus adequados não dispensam uma condução cuidadosa e, quando exigido, a utilização de correntes de neve.