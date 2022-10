Como desbloquear um iPhone, desbloquear a Apple ID, e desbloquear o MDM é um conjunto de questões que cada mais se coloca tendo em conta o maior número de dispositivos e utilizadores que utilizam os smartphones da Apple.

MagFone iPhone Unlocker é um software que pode ajudar um utilizar a efetuar uma limpeza geral ao seu smartphone e contornar algumas situações que, de outra forma, seria praticamente impossível de o fazer, tornando inútil o dispositivo para qualquer outro utilizador, por exemplo no caso de uma venda.

Porque necessito de contornar os bloqueios Apple?

Na verdade, existem melhorias contínuas na funcionalidade e experiência do utilizador dentro do ecossistema Apple mas, é altamente provável que, em alguma ocasião da sua vida e/ou experiência com os dispositivos, se tenha deparado com vários problemas de bloqueio, que vão desde:

de códigos de acesso,

Touch ID

falha no reconhecimento de Face ID,

bloqueado fora do iPhone com ecrã sem resposta ou partido,

código de acesso comum esquecido,

Apple ID desativado,

controlado e restringido pela gestão de dispositivos móveis,

não poder desligar o Screen Time,

E assim por diante.

É certo que, vários tipos de problemas de bloqueio relacionados com o iPhone, iPad e iPod podem chegar até nós em qualquer altura. E, o ideal, é mesmo estar preparado para tamanho cenário que facilmente se pode tornar num pesadelo. É aqui que entra o software MagFone iPhone Unlocker, que bem pode ser analisado como uma grande salvação em casos desesperantes.

Mas afinal, o que é MagFone iPhone Unlocker?

Como o próprio nome indica, este programa serve maioritariamente para desbloquear um iPhone, evitando um conjunto de problemas de bloqueio de códigos de acesso, como os que referimos no ponto anterior.

No entanto, tal como dito, este MagFone iPhone Unlocker não está limitado a ser utilizado apenas nos dispositivos iPhone. Os utilizadores poderão usufruir do programa para os ajudar a desbloquear também dispositivos Apple, incluindo iPad e iPod, também podem adoptar o desbloqueador MagFone iPhone Unlocker.

O que se pode destacar do MagFone iPhone Unlocker:

Basicamente, o software foi pensado e programado para se tornar uma ferramenta de utilização simples para qualquer utilizador. Então, não são necessários conhecimentos profundos para poder operar com este software, pelo que abaixo destacamos aquelas que são as suas principais características associadas:

Remove Screen Lock

A programação base deste software inclui suporte total para 4 tipos de bloqueios de ecrã:

4-digitais e 6-digitais,

Face ID,

Touch ID,

Padrão personalizado.

Independentemente do cenário que estejamos a experimentar, por exemplo, código de acesso esquecido repentinamente que acaba com o dispositivo bloqueado devido a múltiplas tentativas erradas, ou por exemplo um iPhone em segunda mão, etc., é precisamente aqui que se aplica o MagFone iPhone Unlocker para remover o bloqueio do ecrã e obter acesso novamente.

Desbloquear o Apple ID sem palavra-chave

A própria marca criadora deste software lançou um completo guia sobre este assunto e pode ser encontrado aqui. No entanto, como sabemos, o mecanismo de segurança oficial da Apple protege sempre rigorosamente o dispositivo. Se a palavra-passe for introduzida muitas vezes, teremos certamente problemas, tais como a impossibilidade de entrar no ID da Apple, a desativação ou mesmo bloqueio do Apple ID. Então, de novo, o MagFone iPhone Unlocker pode ajudar os utilizador a resgatá-lo e ajudar a desbloquear rapidamente a Apple ID.

Desligar o Screen Time Passcode Sem Perda de Dados:

Seguramente, muitos dos utilizadores de idispositivos já definiram Tempo de Ecrã para controlar a utilização do smartphone mas depois, acidentamente, esqueceram a palavra-chave.....Ora, claro, para remover rapidamente o Screen Time sem código de acesso ou reiniciar o código de acesso, o MagFone iPhone Unlocker está pronto para ajudar, com a vantagem de não existir perda de dados. Menos uma dor de cabeça.

Contornar o perfil de restrições MDM Profile sem perda de dados:

Logicamente, cada caso é um caso e mediante a necessidade de cada utilizador o MagFone iPhone Unlocker foi pensado para poder ajudar nas mais diversas situações, como aliás já foi referido.

Então, se pretende aceder às funcionalidades e aplicações sem as restrições dos dispositivos, o MagFone iPhone Unlocker ajuda-nos a remover restrições de gestão de dispositivos móveis do seu iPhone ou iPad. Destaque, absoluto, para o facto de que nenhuma perda de dados acontece, não sendo necessário o nome de utilizador e o código de acesso da conta.

Como remover a Passcode (senha) de ecrã do iPhone, passo a passo

Passo 1: Executar MagFone iPhone Unlocker e ligar o iPhone

Obtenha o MagFone iPhone Unlocker descarregado e instalado no seu computador. Inicie-o rapidamente no seu ambiente de trabalho e ligue o seu iPhone ao computador. Depois escolha "Unlock iOS Screen" na interface principal para continuar.

Passo 2: Colocar o iPhone no modo DFU/Recovery

Imediatamente, o MagFone iPhone Unlocker detetará o seu dispositivo e mostrará instruções a seguir.

Seguidamente, para poder seguir os passos tem de iniciar o seu dispositivo no modo DFU ou Recovery.

Por fim, e uma vez terminado com sucesso, a seta da direita ficará azul e seguir para o próximo passo.

Passo 3: Descarregar pacote de Firmware

As informações do seu dispositivo serão exibidas na interface do programa para que possa verificar. Se não houver problema, poderá então descarregar o pacote de firmware e completar a verificação.

Passo 4: Desbloquear a senha do do iPhone

Clique em "Unlock" para arrancar com a descompressão do pacote de firmware descarregado e começar o processo de desbloqueio.

Em segundo, certifique-se que o seu dispositivo está sempre ligado e aguarde que o desbloqueio atinja sempre o final.

Depois disso, o seu dispositivo pode ser novamente acedido, já sem o bloqueio de ecrã.

Outros desbloqueios a utilizar com o MagFone iPhone Unlocker

Como desbloquear o ID da Apple:

Ligue o iPhone e escolha "Desbloquear ID da Apple",

Verificar e confirmar o estado do dispositivo,

Comece a desbloquear o ID da Apple.

Como desbloquear a senha de tempo do ecrã:

Ligar o iPhone e selecionar "Unlock Screen Time Passcode",

Desbloquear o Unlock Screen Time Passcode,

Termine de configurar o seu iPhone.

Como remover o MDM:

Ligar o iPhone e escolher "Remover MDM",

Remover rapidamente o MDM do seu dispositivo.

Vídeo

Abaixo, não deixem de visualizar o vídeo da programadora que mais explícito não pode ser:

Compatibilidade do MagFone iPhone Unlocker:

No geral, podemos indicar a compatibilidade com os seguintes modelos Apple:

iPhone: proximamente iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro, iPhone 12, iPhone 12 Mini, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4s, iPhone 4

iPad: Todos os modelos de iPad Pro, iPad Air, iPad mini, e iPad

iPod: iPod touch 7, iPod touch 6, iPod touch 5, iPod touch 4, iPod touch 3, iPod touch 2

iOS version:iOS 16 Beta, iOS 15, iOS 14, iOS 13, iOS 12, iOS 11 e anteriores

Software disponível para:

Windows: Windows XP e posteriores

Mac: Mac OS X 10.8 e posteriores

Preços:

Não obstante, tendo em conta todas as funcionalidades do software, seria de esperar que tudo isso viesse com um custo. E vem, não vale a pena esconder.

Contudo, este software, na sua grande mais-valia, é poderoso o suficiente para poder ser reconhecido como um programa pago e apresenta diversas opções, mediante a necessidade de cada um:

Licença de 1 mês: $24,95 para 5 dispositivos e 1 computador. Aqui existe um desconto 30%.

Licença de 1 ano: $39,95 para 5 dispositivos e 1 computador.

Licença vitalícia: $55,95 para 5 dispositivos e 1 computador. Neste caso o suporte técnico e atualizações estão sempre garantidos.

Nota finais

Em suma, os problemas com smartphones não se remetem a uma marca e/ou ecossistema. Pode acontecer a qualquer um ficar com o dispositivo bloqueado, por qualquer motivo e encontrar uma solução nem sempre é fácil.

A partilha do software deste artigo, o MagFone iPhone Unlocker, demonstra precisamente que, por um preço exequível podemos resolver grandes situações de forma simples e pensada para o utilizador do dia a dia, sempre com elevada compatibilidade e uma interface intuitiva.

Reforçamos que não importa que sejam utilizadores profissionais ou com menos conhecimentos, o software servirá para todos e resolverá, certamente, grandes «dores de cabeça»