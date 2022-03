À questão de poder eliminar a password de Admin no Windows surgem as questões de como repor a password no Windows caso a tenha perdido na conta local do Windows? Ou se o sistema de PIN também não funciona ou já não se lembra do PIN? Sem dúvida, este é uma emergência daquelas graves.

É aqui que entra o precioso iToolab UnlockGo - Windows Password Recovery. Analisamos o software que ajuda a recuperar a palavra-passe sem ter de apagar ou perder qualquer ficheiro, das contas de utilizador do Windows, independentemente qual tipo de conta seja!

Quem nunca perdeu o acesso à sua conta do Windows?

Na verdade, não é difícil ficar nesta situação. Perder o acesso a todos os nossos dados e ficheiros é efetivamente um problema que, agora, passa a ter uma solução muito fácil.

Acima de tudo, a grande mais-valia encontra-se no facto de o iToolab UnlockGo - Windows Password Recovery não só assegurar que não é necessário instalar ou reinstalar o Windows, como também funciona para passwords de contas de Administração Local e Domínio Microsoft.

Ver para crer? Conheça as características que destacamos:

Possibilidade de criar um disco de reset de password,

Remove a password de uma conta do Windows,

Permite eliminar uma conta do Windows,

Possibilidade de criar contas no Windows à descrição,

Compatível com o Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP(32/64 bit) e também com o Windows Server.

Ou seja, estamos perante um programa plural que se compatibiliza com várias versões do Windows, ajudando os utilizadores em todas as frentes.

NOTA IMPORTANTE:

De antemão e uma vez que este software não pode ser executado a partir de dentro do Windows, é necessário iniciar o Windows num modo de recuperação utilizando este software.

Logo, o software oferece uma interface fácil de usar durante a recuperação, tornando-a fácil de usar por qualquer pessoa, mesmo alguém com conhecimentos básicos de computadores.

Como fazer reset à password do Windows?

Sobretudo, temos de considerar que o iToolab UnlockGo - Windows Password Recovery foi pensado para todos e criou um conjunto de passos muito simples.

Assim, se seguir passo a passo, não tem que enganar:

Em primeiro, há que criar uma unidade USB de arranque, depois, arrancar o PC pretendido a partir de unidade USB de arranque que criamos, No menu da aplicação, alterar ou remover a palavra-passe da conta Windows pretendida, Por último, já podemos obter acesso ao nosso PC com Windows.

Não esqueça, tem de utilizar outro PC para criar a unidade USB de arranque. Para saber como funciona a aplicação, ao detalhe e pela mão do programador, saiba tudo aqui.

Vamos por partes: é mesmo possível eliminar a password de Admin no Windows?

À primeira vista parece fácil. E, na verdade, é mesmo fácil. Vamos desmontar cada um dos pontos acima referidos.

Criar uma unidade USB de arranque com o iToolab UnlockGo - Windows Password Recovery

Então, para obter acesso a outro PC Windows, basta descarregar, e instalar o iToolab UnlockGo - Windows Password Recovery.

Depois, conectar uma unidade USB, não esqueça de assegurar que esta está vazia ou que pode ser formatada.

Seguidamente, corra o programa e siga os passos que lhe vão aparecendo no ecrã. O próprio programa mostra, nos seus menus, como proceder, o que torna tudo muito mais fácil.

No fim, da primeira fase, teremos criada a pen de arranque.

NOTA: também é possível, com este programa, criar um DVD ou CD de arranque.

Arranque o PC que pretende aceder a partir da pen USB

Uma vez terminada a parte da criação da Pen USB, a aplicação exibirá uma lista de teclas de teclado para carregar para arrancar na BIOS em vez do Windows.

Na verdade, a maioria dos computadores portáteis e desktops estão configurados para arrancar a partir de várias fontes, incluindo a porta USB.

Logo, é importante que se proceda à alteração via UEFI ou BIOS. Procure a secção Boot, e pode alterar a ordem do boot a partir daí. Algumas motherboards mais recentes detetam automaticamente a unidade USB.

Eliminar a password de uma conta de Admin no Windows? Ou de outros utilizadores também?

Uma vez reiniciado o PC com a Pen USB ativa, vamos aceder ao menu do iToolab UnlockGo - Windows Password Recovery.

Seguidamente, selecionamos a versão do Windows na qual pretendemos efetuar alterações ou adicionar os utilizadores e vamos clicando em NEXT.

De imediato, observaremos a listagem com todas as contas que existam no Windows e qual a sua tipologia: admin ou não, onde se inclui o atual estado de cada conta.

Posteriormente, basta selecionar a conta que se pretende repor ou mesmo criar uma conta. Estão incluídas as possibilidades:

Eliminar a password de conta de Admin ou outra qualquer do Windows,

Remover uma conta de utilizador do Windows,

Criar uma nova conta,

Fazer um reset à conta,

É importante perceber que, caso não tenha intenção de alterar a palavra-passe através desta ferramenta, pode sempre criar uma conta de Admin.

Por fim, uma vez terminado, reinicie o PC e depois utilize essa conta para alterar a palavra-passe da sua conta a partir do Windows.

No site do programador é possível encontrar um perfeito guia que ensina como eliminar uma conta de administrador no Windows 10.

Conclusão

Em guisa de conclusão, podemos definir o iToolab UnlockGo - Windows Password Recovery como uma das mais poderosas ferramentas.

Disponível em três versões, existem algumas diferenças entre as versões disponíveis que podemos elencar:

A versão Standard é destinada a utilizadores domésticos e não desbloqueia utilizadores do domínio Windows. Funcionará apenas para contas locais admin/gues.

Por outro lado, a versão Professional e Ultimate podem desbloquear tudo, exceto, no caso da Professional, que não podemos redefinir o administrador de domínio, redefinir servidor de raid, apagar a conta de administrador de domínio Windows, etc.

Por último, a versão Ultimate, mais completa, útil para administradores de TI, permite todo o tipo de ações, como as que se mencionaram no ponto anterior.

Como será de esperar, esta tipologia de software não existe de forma gratuita. Logo, podemos apontar os seguintes preços:

Standard tem o preço de $19.95/PC/Year,

Professional custa $29,95,

Ultimate $59,95.

Finalmente, e tendo em conta que não há outra forma de reiniciar, adicionar ou remover utilizadores no Windows, o preço do software parece bastante apetecível, estando a relação qualidade/preço perfeita.

Desconto extra

Descobrimos junto da marca que atualmente está a decorrer uma campanha com 20% de desconto. Para tal, basta utilizar o cupão LABR8F