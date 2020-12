Converta os seus DVDs, com ajuda do GPU, para MP4 (H.264/HEVC) em menos de nada!

A procura por software de conversão de DVDs para outros formatos de vídeo continua de saúde. A prová-lo está o WinX DVD Ripper e o seu mais recente algoritmo de conversão e desencriptação de proteções.

Este bem desenhado software é o exemplo perfeito do seu género, muito graças às suas constantes melhorias. Vai ser simples facilitar o backup, arquivo, edição, partilha e conversão para os mais diversos tipos ou formatos de vídeo a partir da sua coleção de DVD, especialmente este Natal.

Inovador WinX DVD Ripper Platinum: converta tudo

O WinX DVD Ripper Platinum é um software inovador, considerado por muitos como um dos melhores da sua categoria, senão mesmo o melhor para ripar e converter DVDs.

Entretanto, na sua nova versão, permite ultrapassar a proteção de bloqueio de região dos DVDs. Ou, ainda, fazer a cópia de segurança para o modo digital. Para tal, o WinX DVD Ripper Platinum é sempre dos primeiros a suportar as novas encriptações e proteções de forma a tornar possível a cópia para uso pessoal.

De facto, entre os vários destaques, listamos o suporte de DVDs para que converta os seus originais:

DVDs com o Código de região do 1-6,

Versões mais antigas de qualquer DVD,

DVDs com 99 títulos ou menus,

DVDs que possam apresentar algum problema mais ligeiro de leitura,

DVDs protegidos com a proteção da Disney,

DVDs com as mais recentes proteções,

etc.

Em suma, é possível ripar um DVD para MP4, HEVC, H264, MKV, MOV, VOB, MPEG-2 ou imagem ISO. Em segundo lugar, também é possível converter de um DVD para os formatos de iPhone iPad, Android, Xbox One, PS4, dispositivos Microsoft, ou outros.

Para quem prcoura a leitura de todos estes formatos e, em muitos casos, sem limitações, recomenda-se a leitura deste artigo que, basicamente, nos mostra o Top 10 de leitores de DVD grátis para Windows 10.

Duro com os duros: não há proteção que resista

Está é uma das novidades da atualização desta versão que, entre todos os detalhes que vamos enumerar ao longo deste artigo, dá vantagem a todos os utilizadores:

O motor de análise de DVD foi atualizado para suportar os DVDs recentemente lançados e severamente protegidos, cujo título principal do filme não pode ser detetado por softwares convencionais. Foi adicionada uma reescrita interna maciça para descodificar fontes de DVD em formatos não normalizados.

Primordialmente, o seu uso é simples: basta colocar o DVD na drive ótica do computador ou externa, abrir o WinX DVD Ripper Platinum, e escolher o formato de saída pretendido. Caso decida testar para avaliar a qualidade do software, poderá fazê-lo imeditamente aqui.

Por outro lado, caso decida aproveitar os 56% de desconto natalícios e poder adquirir um mega pacote de software diretamente por 39,95 US dólares, então há que visitar o site especial para o efeito, que inclui num só pacote:

DVD Ripper Platinum

Video Converter Deluxe

DVD Copy Pro

MediaTrans

5KPlayer

Parece, no mínimo, um bom negócio, mas veremos em detalhe mais abaixo.

Outras funcionalidades WinX DVD Ripper Platinum

Contudo, além das funcionalidades previamente apresentadas, WinX DVD Ripper Platinum oferece outras funções que, certamente, poderão ser do interesse:

Alto desempenho, com aceleração Level-3 por hardware, permitindo ripar um DVD completo em apenas 5 minutos;

Qualidade de vídeo garantida com tecnologia de desentrelaçamento, permitindo uma qualidade sem perdas.

Não perde o sincronismo com o som e não tem quebras de frames ou erros na proporção;

Grande variedade de formatos de saída, como MP4, MKV, MOV, FLV, MP3, compatível com todos os modelos de TV, computador, iPad, iPhone, Android, etc;

Permite remover as tecnologias de encriptação de DVDs, como região, UOP, Sony ARccOS e Disney X-project.

Vantagens de usar o WinX DVD Ripper Platinum

Possibilidade de criar uma cópia digital em caso de arranhões e danos ao DVD;

Podemos ganhar espaço físico ocupado por pilhas de discos de DVD;

Gestão mais conveniente bem como uma associação e catalogação de filmes digitais mais fácil;

Reproduzir com sucesso DVDs riscados e bloqueados por região comprados fora da nossa zona.

Neste ponto, aproveitamos para apresentar 3 Maneiras fáceis de copiar e guardar DVD para computador em alta qualidade, que poderá ser visto aqui.

WinX DVD Ripper Platinum: promo de Natal

Todavia, antes de mostrar como funciona este software, deixamos já aqui a dica sobre uma oferta de NATAL em vigor, com dois descontos distintos.

Surpreendentemente, estão ativas duas promoções que permitem grandes descontos:

56% de desconto: adquirir o WinX DVD Ripper Platinum por $29,95, e ainda recebe o WinX DVD Copy Pro gratuitamente; 80% de desconto: adquirir o pacote WinX 5 em 1 Pacote Multimedia por $39,95.

Converter DVD com rapidez e eficiência

Após iniciar o WinX DVD Ripper Platinum, basta clicar no botão Disc, selecionar a origem correta do DVD e premir OK.

De seguida, deve ser escolhido o formato de saída de acordo com o pretendido.

Além da opção recomendada, que é “MP4 Video”, existem outras como AVI Video, iPhone / iPad, Android Phone, WMV, entre outros.

Depois, podemos ver a lista de todos os “Titles” disponíveis. Se for um DVD com proteção Disney X-project DRM, além da proteção de codificação no próprio vídeo, também aparecerão 99 títulos.

A maior parte corresponderá a versões incompletas do conteúdo, mas o WinX DVD Ripper é capaz de detetar qual é o título principal.

Basta então selecionar o título correto, definir a pasta de destino em Destination Folder, e clicar Run.

De forma muito rápida, o WinX DVD Ripper vai ripar o conteúdo dos seus filmes, utilizando aceleração por hardware Level-3.

Isto é, além de o Encoder e Decoder serem feitos por hardware, também é feito Processing que recorre ao GPU.

Após aguardar uns minutos, o vídeo digital dos seus filmes de DVD fica totalmente ripado no seu PC.

Note que o WinX DVD Ripper Platinum está disponível para Windows 10, Windows 8/8.1, Windows 7, Vista, XP, 2003, 2000 (32 & 64 bit) e macOS.

WINX DVD RIPPER PLATINUM – NATAL

WinX 5-in-1 Multimedia Bundle – NATAL