Conclusão Automática Microsoft: Esqueça os seus gestores de passwords

Com a quantidade de ataques digitais a que estamos sujeitos, a segurança deve ser prioritária em tudo o que fazemos online. Apesar das evoluções tecnológicas, as passwords continuam a ser a chave de entrada na maioria dos serviços na Internet.

A Microsoft lançou recentemente uma nova ferramenta com o nome Conclusão Automática que está disponível gratuitamente para todos os sistemas.

Conclusão Automática: Diga adeus às ferramentas LastPass e Dashlane

A Microsoft lançou recentemente a nova ferramenta Conclusão Automática, que permite aos utilizadores armazenar e gerir facilmente as passwords dos seus sites em diferentes dispositivos – incluindo iPhone, iPad, Mac, PCs com Windows e telefones Android.

A ferramenta Conclusão Automática já estava disponível como parte de um programa beta, mas agora a Microsoft passou a disponibilizar a ferramenta para todos os utilizadores através do Microsoft Authenticator, uma extensão do Google Chrome e também do Microsoft Edge.

Assim como as Chaves do iCloud, a Conclusão Automática da Microsoft armazena as suas credenciais e facilita a sua inserção em sites.

Uma característica interessante que esta ferramenta disponibiliza é a possibilidade de importar passwords guardadas em outros serviços, como o sistema de Autofill da Google ou do iCloud. Para isso, basta procurar nas configurações do serviço e proceder à exportação da informação. Por agora, os utilizadores podem apenas importar senhas através de ficheiros no formato .csv.

Autofill