Se usa esta app para descarregar ficheiros, o seu PC pode ter malware

Uma das apps mais populares para descarregar ficheiros da internet foi comprometido e está a infetar PCs com malware. Os programadores do JDownloader confirmaram um ataque ao seu site que comprometeu os seus instaladores oficiais. Quem descarregou esta app nos últimos dias, tem o seu computador provavelmente infectado com malware.

Quem descarregou esta app, terá o PC com malware

Tudo começou há algum tempo, quando um utilizador publicou no subreddit do JDownloader que o Windows estava a bloquear uma versão recém-descarregada do site oficial. O pormenor que levantou suspeitas foi que o instalador vinha de uma empresa chamada "Zipline LLC", em vez de "AppWork", o nome do projeto. A publicação rapidamente se tornou viral na comunidade e um developer da equipa logo confirmou que o site tinha sido comprometido.

De acordo com a investigação inicial da equipa, os atacantes modificaram a página de instaladores alternativos no dia 6 de maio. Os hackers substituíram todos os links de download do Windows por executáveis ​​maliciosos sem assinatura digital e substituíram o instalador da shell do Linux por uma versão contendo código malicioso. Como os ficheiros modificados não possuíam assinaturas digitais válidas, o Windows SmartScreen bloqueou-os automaticamente.

Os programadores do JDownloader revelaram que os atacantes exploraram uma vulnerabilidade não corrigida no servidor do site . A falha permitia a modificação de listas de controlo de acesso sem autenticação prévia, dando aos hackers a capacidade de se concederem permissões de edição e substituir os links oficiais pelos seus próprios ficheiros. Alguns utilizadores que executaram os instaladores infetados relataram que o malware desativou completamente o Windows Defender.

JDownloader confimou o problema de segurança e a sua solução

Os programadores confirmaram que o ficheiro principal JDownloader.jar nunca foi alterado, assim como os instaladores para macOS. As atualizações dentro da própria aplicação também são seguras, pois viajam através de uma infraestrutura separada, protegida com assinaturas digitais de ponta a ponta. Os pacotes JDownloader distribuídos via Winget, Flatpak e Snap também não foram infetados, uma vez que dependem de uma infraestrutura independente protegida com checksums SHA-256.

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byu/PrinceOfNightSky from discussion

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A equipa restaurou os ficheiros originais a partir de cópias de segurança e deixou o site em modo de leitura apenas enquanto aplicava correções e reforçava a configuração do servidor. À data da publicação, o site oficial ainda estava indisponível ao público.

Para quem descarregou o JDownloader do site oficial entre os dias 6 e 7 de maio, a medida mais segura é não executar o ficheiro e apagá-lo. Caso já o tenham executado, devem verificar o antivírus e realizar uma verificação completa do sistema. Do que se sabe, um dos problemas foi a desactivação do Windows Defender.