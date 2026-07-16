Chrome Remote Desktop: aceda ao seu PC a partir de qualquer lugar
Precisa de aceder ao computador de casa enquanto está no trabalho? Ou ajudar um familiar a resolver um problema sem sair do sofá? O Chrome Remote Desktop é a solução mais fácil.
O que é o Chrome Remote Desktop?
O Chrome Remote Desktop é um serviço desenvolvido pela Google que permite estabelecer uma ligação remota segura entre dispositivos. Depois de configurado, é possível controlar completamente um computador como se estivesse fisicamente à sua frente.
Ao contrário de muitas soluções comerciais, o serviço é totalmente gratuito para utilização pessoal e não impõe limites de tempo às sessões remotas.
Principais funcionalidades
Entre as principais características do Chrome Remote Desktop destacam-se:
- Acesso remoto a computadores Windows, macOS, Linux e ChromeOS;
- Compatibilidade com Android e iPhone/iPad;
- Configuração simples em poucos minutos;
- Ligações protegidas por encriptação;
- Acesso permanente aos computadores autorizados;
- Possibilidade de prestar assistência remota através de códigos temporários;
- Totalmente gratuito.
O serviço oferece dois modos de utilização:
Acesso remoto
- Ideal para quem pretende aceder regularmente ao seu computador.
- Após a instalação e configuração inicial, basta iniciar sessão com a conta Google e definir um PIN de segurança. Sempre que precisar, poderá ligar-se ao computador remotamente a partir de qualquer dispositivo autorizado.
Assistência remota
- Caso apenas pretenda ajudar alguém, pode gerar um código temporário que será partilhado com a outra pessoa.
- Após a introdução desse código e a respetiva autorização, é estabelecida uma sessão remota temporária, sendo uma solução bastante utilizada para suporte técnico.
Naturalmente, é recomendável utilizar palavras-passe fortes na conta Google e ativar a autenticação de dois fatores (2FA), aumentando significativamente a proteção do acesso remoto.
Para utilizadores domésticos, estudantes e pequenas empresas, o Chrome Remote Desktop continua a ser uma das melhores opções para acesso remoto gratuito. A facilidade de utilização, aliada à compatibilidade com múltiplas plataformas e à integração com a conta Google, fazem desta ferramenta uma excelente alternativa para quem pretende trabalhar remotamente ou prestar assistência técnica ocasional.
Compatível com Windows, macOS, Linux, ChromeOS, Android e iOS, esta ferramenta da Google destaca-se pela facilidade de configuração e pela segurança das ligações.