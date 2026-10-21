Office 2021 sem atualizações: chave digital Office 2024 por 22,99€

O Office 2021 deixou de receber atualizações a 13 de outubro. As aplicações continuam a abrir, mas as correções de segurança acabaram ali. Para quem trabalha no mesmo computador todos os dias, a conta muda: ou fica com uma versão parada no tempo, ou atualiza. A chave digital Office 2024 Pro Plus para um PC está por 22,99€ na campanha de Halloween da Godeal24, e a do Windows 11 Pro por 12,25€.

A campanha chama-se Halloween Crazy Sale e junta chaves digitais de Windows, de Office e de utilitários para PC. Nos packs que juntam sistema e aplicações, o código a introduzir é o SGO62. Os preços deste artigo foram confirmados a 20 de outubro de 2026 e podem mudar enquanto a promoção estiver ativa.

O que acontece ao Office 2021 agora

Nada desaparece no dia seguinte. O Word abre, o Excel abre e os ficheiros ficam todos onde estavam. Na prática, o que terminou foi o resto: atualizações de segurança, correções de erros e apoio da Microsoft. Numa falha descoberta depois desta data, o programa fica exposto e ninguém a vai corrigir.

Por isso vale a pena confirmar o que está instalado antes de decidir. Abra o Word, vá a Ficheiro e depois a Conta. A versão aparece ali, com o número da compilação. Quem tem uma subscrição do Microsoft 365 não precisa de mexer em nada. Já quem comprou o Office 2021 de uma só vez chegou ao fim da linha e tem duas saídas: passar à subscrição mensal ou ficar com a chave digital Office 2024, também em compra única.

Chave digital Office 2024 para um PC ou para cinco

A chave digital Office 2024 Pro Plus para um PC custa 22,99€ e dá acesso ao Word, Excel, PowerPoint, Outlook e OneNote instalados no computador. Sem mensalidade e sem renovação anual. Para casa, para estudar ou para um escritório pequeno, é o caminho mais direto.

Além dessa, a campanha tem as seguintes opções de Office:

Os conjuntos de três e de cinco PCs ficam mais baratos por computador, por isso compensam quando há mais do que uma máquina em casa. Ainda assim, confirme sempre os requisitos de ativação, os dispositivos suportados e as condições de utilização antes de pagar.

Windows 11 Pro por 12,25€: o que traz a mais

Depois do Office, o sistema operativo é a outra metade da despesa. A chave está por 12,25€ na Godeal24 e a distância em relação à edição Home resume-se a três coisas concretas: encriptação do disco com BitLocker, Ambiente de Trabalho Remoto a receber ligações e virtualização com Hyper-V. Quem trabalha fora de casa ou mexe nas máquinas dos outros usa isto. O Windows 11 traz ainda os Snap Layouts, que arrumam as janelas abertas sem andar a arrastar bordas.

Estas são as versões de Windows incluídas na promoção:

Os conjuntos de duas, três e cinco chaves baixam o valor médio por chave. Por outro lado, as edições LTSC recebem menos novidades e mantêm o sistema estável durante mais tempo, o que ajuda em computadores de trabalho dedicados. Já as versões Server respondem a cenários de empresa, com regras próprias. Confirme a compatibilidade do equipamento e as condições de utilização antes de escolher.

Packs de Windows e Office com o cupão SGO62

Numa instalação feita do zero, comprar o sistema e as aplicações ao mesmo tempo poupa trabalho. A Godeal24 tem seis conjuntos, a maioria com a chave digital Office 2024, e é aqui que entra o código SGO62.

A vantagem é prática: resolve-se tudo de uma vez, em vez de andar à procura de cada chave em sítios diferentes. No carrinho, confirme o valor final e veja se o código é mesmo necessário para chegar ao preço anunciado.

Utilitários para PDF, cópias de segurança e manutenção

Fora do Windows e do Office, a campanha inclui ferramentas do dia a dia: PDF, cópias de segurança, gestão de drivers, privacidade e transferência de ficheiros.

A lista não fica por aqui. Consulte a página com as restantes ferramentas em promoção para ver o resto.

Como usar o cupão SGO62

Abra o produto através de um dos links deste artigo, por exemplo o do pack com Windows 11 Pro e Office 2024. Depois, adicione ao carrinho e avance para o pagamento. Introduza o código SGO62 no campo do cupão. Confirme que o desconto aparece no total antes de pagar. Por fim, conclua a compra e siga as instruções de ativação enviadas por email.

A chave digital Office 2024 e as restantes chegam por email, sem esperar por encomendas em trânsito. Depois, a loja dá apoio nas dúvidas de instalação e de ativação, e tem 4,8 estrelas no Trustpilot. Antes de encomendar, reveja os preços, as condições de utilização, a compatibilidade dos dispositivos e as regras da promoção.

Ver a campanha Halloween da Godeal24

Contacto da Godeal24: service@godeal24.com.