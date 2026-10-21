WhatsApp prepara revolução: filtro inteligente vai atender chamadas por si

O spam telefónico e as chamadas de números desconhecidos tornaram-se uma dor de cabeça constante. Para travar este abuso sem prejudicar a comunicação legítima, o WhatsApp está a desenvolver para o Android uma das suas ferramentas mais ambiciosas de sempre, focada em filtrar quem tenta entrar em contacto consigo.

Até agora, a opção de silenciar chamadas desconhecidas no WhatsApp funcionava de forma demasiado drástica e sem critério. Ao calar em silêncio qualquer número que não estivesse registado na lista de contactos, o utilizador arriscava-se a perder chamadas urgentes de estafetas, hospitais ou serviços técnicos.

A pensar nisso, a aplicação começou a testar um novo painel de definições com três modos de ação distintos. Os utilizadores poderão optar por desativar totalmente a restrição, continuar com o silenciamento clássico ou ativar a nova resposta automática que promete mudar as regras do jogo.

O telefone atende e transcreve a conversa no ecrã

A grande novidade desta funcionalidade é a capacidade de a aplicação intercetar a ligação e questionar o interlocutor sobre o motivo do contacto antes de o telefone tocar. Conforme a pessoa do outro lado fala, o sistema gera uma transcrição em texto em direto no ecrã do telemóvel.

Com este resumo imediato, torna-se simples perceber em segundos se se trata de uma chamada útil para atender ou de simples telemarketing para rejeitar. Toda esta conversão de voz em texto corre localmente no processador do smartphone, recorrendo a pacotes de idiomas descarregáveis, o que impede o envio de áudio para servidores externos e mantém a encriptação ponto a ponto intocada.

Uma resposta direta ao avanço das plataformas rivais

Com esta implementação no Android, a Meta aproxima a sua aplicação dos sistemas avançados de triagem que já existem noutros sistemas operativos móveis. A transição técnica baseia-se nas mesmas rotinas que o serviço já utiliza para passar notas de voz a texto de forma transparente.

A funcionalidade foi detetada na versão beta e permanece ainda restrita a testes de desenvolvimento antes de avançar para um lançamento alargado. A disponibilização pública nos canais oficiais do Android acontecerá através de atualizações futuras na Google Play Store, garantindo aos utilizadores uma barreira robusta contra chamadas indesejadas.