Sinal de trânsito tapado com autocolantes: é obrigatório a respeitá-lo?

Um condutor fotografou, na avenida do Cristo Rei, em Almada, um sinal vertical de proibição completamente tapado com autocolantes e partilhou a imagem num grupo do Facebook. Num dos comentários à publicação, lê-se que se trata da zona de acesso dos turistas ao Cristo Rei e que há muitos sinais assim nas zonas mais turísticas de Lisboa. A situação levou a que se questionasse a legalidade destes sinais, ou seja, se um sinal de proibição totalmente tapado com autocolantes deixa de ser obrigatório respeitar.

Questionada sobre o assunto, a Autoridade Nacional para a Segurança Rodoviária (ANSR) respondeu que, perante um sinal de trânsito sobre o qual estão colocados papéis, autocolantes ou pinturas, será impossível ao condutor, bem como a qualquer outro utilizador da via, saber qual o comportamento a adotar. Por esse motivo, se o sinal estiver totalmente tapado, deixa de ser obrigatório respeitá-lo.

O que diz a lei

A ANSR fundamenta a sua posição no Regulamento de Sinalização do Trânsito, nomeadamente nos pontos 2 e 3 do artigo 1.º. De acordo com estas disposições, os sinais de trânsito não podem:

Ser acompanhados de motivos decorativos ou de qualquer espécie de publicidade comercial;

Ter sobre si ou na sua proximidade colocados quadros, painéis, cartazes ou outros objetos que possam confundir-se com os sinais de trânsito ou prejudicar a sua visibilidade ou reconhecimento, ou ainda perturbar a atenção do condutor.

A legislação define ainda que a colocação de autocolantes ou de outros elementos que dificultem a visibilidade dos sinais pode dar origem a uma coima entre 250 e 1250 euros.

Quem deve repor a sinalização

Ainda de acordo com a ANSR, cabe à entidade gestora da via adotar as medidas necessárias para repor a sinalização e garantir a segurança da circulação rodoviária, pelo que a situação deve ser-lhe comunicada pelos condutores.

Dependendo do tipo de via, essa responsabilidade pode ser da Infraestruturas de Portugal, dos municípios ou de entidades concessionárias de autoestradas ou de outros tipos de vias. No caso concreto da avenida do Cristo Rei, a situação deve ser comunicada à Câmara Municipal de Almada.