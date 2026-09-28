O Publisher saiu do Microsoft 365. E agora?
Desde 1 de outubro, o Microsoft Publisher deixou de estar disponível para quem tem uma subscrição do Microsoft 365, que já não consegue abrir nem editar ficheiros .pub no programa. Ao fim de 35 anos, a Microsoft aponta o Word e o PowerPoint como substitutos. Para quem prefere ter essas aplicações sem pagar todos os meses, a GoodOffer24 permite comprar chave digital Office 2024 por 17,8€, enquanto uma Windows 11 Pro chave original fica por 23,1€ na mesma campanha.
A promoção decorre na loja da GoodOffer24 e assenta no código TT30, que retira 30% ao preço das chaves digitais de Windows e Office indicadas mais abaixo. Já o CCleaner, o Canva Pro e o Gemini Pro usam o código TT10, com 10% de desconto. Os valores apresentados estavam disponíveis à data da publicação e podem mudar enquanto a campanha estiver ativa.
O que muda com o fim do Publisher
O Publisher foi durante décadas a ferramenta de eleição para boletins, convites, cartazes e cartões de visita, sobretudo em escolas, associações e pequenos negócios. Contudo, a Microsoft decidiu retirá-lo, e a data escolhida para o Microsoft 365 foi 1 de outubro de 2026. A partir desse dia, o programa deixou de fazer parte da subscrição e os ficheiros .pub já não abrem no Publisher através do Microsoft 365.
Por outro lado, quem comprou o Publisher 2016, 2019 ou 2021 de uma só vez continua a poder usá-lo e a editar os seus ficheiros. Ainda assim, há um senão importante. O Publisher 2016 e o 2019 perderam o suporte oficial em outubro de 2025, e o Publisher 2021 perde-o a 13 de outubro de 2026, juntamente com o resto do Office 2021. Na prática, continuam a funcionar, mas deixam de ter atualizações de segurança garantidas.
Como salvar os ficheiros .pub
Em primeiro lugar, convém fazer uma lista dos documentos que ainda interessam. Depois, enquanto houver acesso a uma versão do Publisher, a solução mais simples é abrir cada ficheiro e usar Ficheiro, Guardar como, escolhendo o formato PDF. O Publisher também permite exportar para formatos de imagem, como PNG ou JPG, o que dá jeito para cartazes e convites.
Além disso, para quem tem dezenas ou centenas de ficheiros, a Microsoft disponibiliza um script de PowerShell que converte em lote documentos .pub para PDF. Exige alguma familiaridade com a linha de comandos, mas poupa muitas horas de trabalho repetitivo.
Se for preciso continuar a editar o conteúdo, o passo seguinte é abrir esse PDF no Word, que o converte num documento editável. Neste caso, paginações mais complexas podem precisar de acertos manuais, e há trabalhos que compensa refazer de raiz. Por fim, quem já não tem o Publisher instalado pode recorrer ao LibreOffice Draw, gratuito, que consegue importar ficheiros .pub.
Word, PowerPoint ou Canva
A própria Microsoft divide as tarefas entre as duas aplicações. O Word fica com os boletins, cartões de visita, etiquetas, envelopes, calendários e papel timbrado, enquanto o PowerPoint serve melhor para cartazes, faixas e sinalética. Ambos têm modelos prontos a usar e resolvem a maioria dos trabalhos que antes passavam pelo Publisher.
Neste contexto, o Office 2024 é a forma de ter estas ferramentas com uma única compra. A edição Professional Plus reúne o Word, o Excel, o PowerPoint, o Outlook, o OneNote e o Access, e tem suporte previsto até outubro de 2029. Importa, no entanto, deixar claro que o Office 2024 já não inclui o Publisher, precisamente por causa desta retirada.
Ao mesmo tempo, para trabalhos mais visuais, como cartazes, publicações para redes sociais ou folhetos, o Canva é uma das alternativas mais apontadas, e a versão Pro também está incluída nesta campanha. As versões Professional Plus anteriores do Office ainda trazem o Publisher, o que pode ajudar quem precisa de abrir ficheiros antigos, mas sem esquecer que ficaram ou vão ficar sem suporte.
Produtos e preços
Os preços seguintes já refletem o desconto do respetivo código e estavam disponíveis à data da publicação.
Office 2024
- MS Office 2024 Professional Plus CD Key Global: 17,8€ com o código TT30
Windows
- Microsoft Windows 11 Pro OEM CD-KEY Global: 23,1€ com o código TT30
- Microsoft Windows 10 Pro OEM CD-KEY Global: 17,5€ com o código TT30
- Windows 10 Enterprise LTSC 2021 CD Key Global: 14,3€ com o código TT30
- Microsoft Windows 11 Home OEM CD-KEY Global: 19,9€ com o código TT30
- Microsoft Windows 10 Home OEM CD-KEY Global: 17,3€ com o código TT30
Outras versões do Office e packs
- Office 2016 Pro Plus CD-KEY Global: 28,3€ com o código TT30
- Office 2019 Pro Plus CD-KEY Global: 48,5€ com o código TT30
- Office 2021 Pro Plus CD-KEY Global: 72,9€ com o código TT30
- Windows 10 Pro + Office 2016 Pro Plus CD Keys Pack: 39,3€ com o código TT30
- Windows 10 Pro + Office 2019 Pro Plus CD Keys Pack: 53,4€ com o código TT30
Outras ferramentas
- CCleaner Professional 1 PC 1 Year CD Key Global: 12,9€ com o código TT10
- MS Office 365 Account Global 1 Device for Mac: 19,4€ com o código TT30
- Canva Pro 1 Year Upgrade: 13,2€ com o código TT10
- Google AI Gemini Pro 18 Months: 15,2€ com o código TT10
Convém notar que o produto para Mac não é uma chave digital, mas sim uma conta com o Office já associado. Segundo a própria loja, o comprador recebe um email e uma palavra-passe e apenas pode alterar esta última.
Como utilizar o cupão
O processo é rápido e não exige conhecimentos técnicos:
- Abrir o produto pretendido através de um dos links acima.
- Adicionar o produto ao carrinho.
- Introduzir o código TT30 nas chaves digitais de Windows e Office, ou TT10 no CCleaner, no Canva Pro e no Gemini Pro.
- Confirmar que o desconto foi aplicado antes de avançar.
- Concluir a compra e aguardar o envio da chave digital.
Depois de receber a chave do Office 2024, basta instalar o programa e introduzi-la quando for pedida, ou mais tarde em Ficheiro e Conta, dentro de qualquer aplicação do Office.
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