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Apple Music saiu do ecrã e ganhou uma nova sala de concertos na Europa

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A Apple inaugura hoje o Apple Music Hall, um novo espaço de concertos instalado na Battersea Power Station, em Londres, edifício onde a empresa já mantém um escritório e uma loja. Com capacidade para 600 pessoas, a sala apresenta-se como mais intimista do que os recintos tradicionais e procura levar para o espaço físico a lógica de serviço de streaming que caracteriza o Apple Music.

Apple Music Hall, em Londres

O cartaz inicial reúne artistas de pop, hip-hop, R&B e música eletrónica, e arranca com Elton John, que estreia hoje o palco. Seguem-se Baby Keem a 2 de outubro, Skye Newman a 7 de outubro, Troye Sivan a 13 de outubro, Arlo Parks a 22 de outubro e Burna Boy a 29 de outubro, ficando ainda confirmados Chase & Status a 26 de novembro e Charli xcx a 2 de dezembro, que fecha a programação anunciada, para já.

A escolha de alguns nomes tem também uma ligação histórica à plataforma, uma vez que Elton John apresenta o programa semanal Rocket Hour no Apple Music desde o lançamento do serviço, em 2015, e Charli xcx foi anfitriã de cinco temporadas do programa The Candy Shop na Beats 1.

Bilhetes e transmissão em direto

Os bilhetes para os concertos de Elton John, Baby Keem e Skye Newman entraram hoje à venda, através do site oficial da sala, enquanto os das restantes datas serão disponibilizados mais tarde, ainda sem data anunciada. Dada a lotação reduzida e a dimensão dos artistas escolhidos, espera-se uma procura elevada.

Para quem não pode estar em Londres, a Apple indica que os espetáculos serão transmitidos em direto a nível global através do Apple Music, sendo necessária uma subscrição ativa do serviço, individual ou através do Apple One.

Apple Music Hall, em Londres
Apple Music Hall, em Londres
Apple Music Hall, em Londres
Apple Music Hall, em Londres

Uma sala que também é estúdio de produção

Além do público presencial, o Apple Music Hall funciona como espaço de produção, uma vez que os artistas que ali atuarem recebem uma gravação finalizada em Spatial Audio, uma mistura pronta para emissão e vídeo captado com várias câmaras.

Com este novo espaço, a Apple dá vida a uma estrutura que transforma concertos íntimos em conteúdo digital com qualidade profissional, reforçando a aposta da empresa em aproximar o streaming da experiência ao vivo.

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Autor: Ana Sofia Neto
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Apple Apple Music Hall

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