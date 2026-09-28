Acompanhe em direto: Starship tenta primeiro voo orbital e leva 26 satélites Starlink V3

A SpaceX já lançou o Voo 14 da Starship, numa missão de cerca de 10 horas que pretende colocar em órbita, pela primeira vez, o maior foguetão alguma vez construído.

O Voo 14 da Starship, a partir das instalações de Starbase, no Texas, foi lançado naquela que é a 14.ª missão de teste do sistema e a primeira a tentar atingir a órbita terrestre. Todos os voos anteriores seguiram trajetórias suborbitais deliberadamente seguras, com uma duração máxima de cerca de uma hora, pelo que este ensaio marca uma nova fase no desenvolvimento de um veículo que a SpaceX pretende tornar total e rapidamente reutilizável.

A SpaceX apontava para as 8h48 de Nova Iorque (EDT), o que corresponde às 13h48 em Portugal continental, dentro de uma janela de 75 minutos que decorre entre as 13h15 e as 14h30 no nosso horário.

O que vai acontecer durante o voo

O conjunto formado pelo Super Heavy (Booster 21) e pela nave Ship 41 tem mais de 120 metros de altura, medindo a Ship cerca de 52 metros. A separação dos dois estágios, através do processo de hot staging, já ocorreu. O Super Heavy deverá terminar a missão com uma amaragem controlada no Golfo do México, cerca de sete minutos após a descolagem, sem ser capturado pela torre.

A Ship seguirá para a órbita, onde libertará 26 satélites Starlink V3, cada um com uma capacidade de cerca de 1 Tbps, o que soma 26 Tbps numa única missão. Segundo a SpaceX, a nave só executará a queima que a coloca em órbita depois de a equipa de controlo confirmar que existe redundância suficiente nos sistemas essenciais para a queima de saída de órbita, feita com um único motor Raptor.

Depois de dar seis voltas à Terra, a Ship fará a reentrada e a amaragem no oceano Pacífico, ao largo do Chile, quase dez horas após o lançamento, o que, se a descolagem ocorrer à hora prevista, deverá acontecer perto da meia-noite em Portugal continental.

Este voo segue-se ao Voo 13, realizado em julho, em que a Ship terminou com a amaragem mais suave de sempre e ficou a flutuar durante semanas antes de ser recuperada para estudo em Starbase. Atingir a órbita é um requisito para que a SpaceX possa cumprir o objetivo de levar astronautas do programa Artemis à superfície da Lua com uma Starship até 2028.

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