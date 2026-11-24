A Black Friday enche as mochilas de portáteis novos e o Natal trata de os pôr em viagem. Ninguém conta perdê-los, mas um portátil esquecido no comboio ou levado de dentro de um carro raramente volta, e o que custa mais nem é o equipamento: são os ficheiros, as palavras-passe guardadas no navegador, as faturas e as fotografias. O BitLocker, a encriptação de disco do Windows 11 Pro, faz com que quem fica com a máquina fique só com a máquina. Na Black Friday da Godeal24, a chave digital do Windows 11 Pro custa 12,25€ e a do Office 2024 Pro Plus fica em 21,27€.

A campanha Black Friday da Godeal24 decorre de 16 de novembro a 1 de dezembro e junta chaves digitais de Windows, de Office e de utilitários para PC. Nos packs que juntam sistema e Office, o código a introduzir é o SGO62. Os preços deste artigo são os indicados pela loja a 16 de novembro de 2026 e podem mudar enquanto a promoção estiver ativa.

A palavra-passe do Windows não protege o disco

O PIN ou a palavra-passe de início de sessão travam quem se senta ao teclado, mas não travam quem tira o SSD e o liga a outro computador, nem quem arranca a máquina a partir de uma pen. Nesse caso, os ficheiros estão lá, legíveis, à espera de quem os queira copiar. A encriptação muda as regras do jogo: tudo o que fica gravado no disco é baralhado com uma chave que só aquele computador, com o Windows intacto, consegue usar. Fora dele, o disco não passa de ruído.

No Windows 11 Pro, o BitLocker protege essa chave com o chip TPM 2.0, o mesmo que o Windows 11 exige para ser instalado. No arranque, o chip confirma que nada foi mexido e liberta a chave sem pedir nada a ninguém. Para quem usa o computador, tudo funciona exatamente como antes. Além disso, nos processadores atuais a encriptação é feita com aceleração por hardware, pelo que a diferença de desempenho no dia a dia dificilmente se nota.

Home e Pro: a diferença que não vem na caixa

O Windows 11 Home tem uma versão simplificada, chamada Encriptação de dispositivo, que existe em muitos portáteis recentes, mas não em todos. Funciona em modo tudo ou nada e depende de uma conta Microsoft, onde fica guardada a chave de recuperação. Quem trabalha com uma conta local, ou quer escolher o que encripta, fica sem alternativa.

No Pro, por outro lado, o BitLocker completo permite encriptar também os discos secundários, guardar a chave de recuperação num ficheiro, numa pen ou em papel, e acrescentar um PIN pedido antes de o Windows arrancar. Traz ainda o BitLocker To Go, que protege pens e discos externos. Uma pen encriptada no Pro continua a abrir num computador com Windows Home, desde que se saiba a palavra-passe, o que dá jeito a quem leva documentos de trabalho para casa.

Ligar o BitLocker em cinco minutos

Escrever “Gerir BitLocker” na pesquisa do menu Iniciar e abrir o resultado. Escolher Ativar o BitLocker na unidade do sistema, normalmente a C:. Guardar a chave de recuperação, um número de 48 dígitos. Convém tê-la em dois sítios, por exemplo num ficheiro guardado fora do próprio computador e impressa numa gaveta. Num portátil novo, escolher Encriptar apenas o espaço em disco utilizado, que é bastante mais rápido. Confirmar e continuar a trabalhar. A encriptação corre em segundo plano e o computador pode ser usado durante o processo.

Para confirmar o estado, basta abrir o Terminal como administrador e escrever manage-bde -status. A linha Estado da Proteção tem de indicar que a proteção está ativada. Vale a pena fazer o teste mesmo em portáteis que trazem o Windows de fábrica, porque há equipamentos que chegam com o disco encriptado, mas com a proteção suspensa, à espera de uma conta Microsoft que nunca chegou a ser associada.

A chave de recuperação é a parte que não se pode perder

O BitLocker pede a chave de recuperação quando deteta algo fora do normal: uma atualização da BIOS, uma troca de componentes, um disco passado para outro computador. Sem ela, nem a Microsoft nem a loja conseguem abrir os ficheiros, e é precisamente essa a ideia. Quem associou a conta Microsoft encontra-a em aka.ms/myrecoverykey. Antes de atualizar a BIOS, a opção Suspender proteção, no mesmo painel, evita que a chave seja pedida no arranque seguinte.

O Office 2024 para o mesmo computador

Se o portátil vai receber o Windows 11 Pro, o Office é muitas vezes a peça que falta. O Office 2024 Pro Plus junta Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote e Access com um pagamento único, sem mensalidade. Nesta campanha, a chave para um PC custa 21,27€ e o lote de cinco baixa o valor para 18,85€ por computador, uma conta que interessa a uma casa com vários portáteis ou a um pequeno escritório. Já quem prefere trabalhar na nuvem tem o Office 365 Personal e o Family, ambos válidos durante um ano.

Chaves digitais Windows 11 Pro e Office 2024 em promoção

Os valores seguintes são os indicados pela Godeal24 para a campanha Black Friday.

Office

Windows

O BitLocker completo existe nas edições Pro e Enterprise, incluindo as LTSC, e fica de fora no Home. As versões Server destinam-se a cenários de empresa, com regras próprias.

Packs de Windows e Office com o cupão SGO62

Lotes de chaves para quem prepara muitos computadores

Para lojas de informática e técnicos que entregam computadores já preparados, o preço por chave desce até 6,99€ no lote de 100 do Windows 11 Home.

Utilitários para PC

A página dos utilitários em promoção tem mais ferramentas. Entre elas, o Ashampoo Backup Pro 27 completa bem o BitLocker: a encriptação protege os dados de quem rouba, a cópia de segurança protege-os de quem perde.

Como usar o cupão SGO62

Abrir o pack pretendido através de um dos links deste artigo. Adicionar ao carrinho e seguir para o pagamento. Introduzir o código SGO62 no campo do cupão. Confirmar que o desconto aparece no total antes de pagar. Concluir a compra e seguir as instruções de ativação enviadas por email.

A chave digital chega por email em poucos minutos, com as instruções de instalação e de ativação. A loja tem apoio ao cliente 24 horas por dia, antes e depois da compra, e uma classificação de 4,8 estrelas no Trustpilot. Ainda assim, antes de encomendar, convém confirmar a compatibilidade do equipamento e as condições de utilização.

Ver a campanha Black Friday da Godeal24

Contacto da Godeal24: service@godeal24.com.