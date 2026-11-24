Portátil roubado, ficheiros a salvo: o BitLocker do Windows 11 Pro
A Black Friday enche as mochilas de portáteis novos e o Natal trata de os pôr em viagem. Ninguém conta perdê-los, mas um portátil esquecido no comboio ou levado de dentro de um carro raramente volta, e o que custa mais nem é o equipamento: são os ficheiros, as palavras-passe guardadas no navegador, as faturas e as fotografias. O BitLocker, a encriptação de disco do Windows 11 Pro, faz com que quem fica com a máquina fique só com a máquina. Na Black Friday da Godeal24, a chave digital do Windows 11 Pro custa 12,25€ e a do Office 2024 Pro Plus fica em 21,27€.
A campanha Black Friday da Godeal24 decorre de 16 de novembro a 1 de dezembro e junta chaves digitais de Windows, de Office e de utilitários para PC. Nos packs que juntam sistema e Office, o código a introduzir é o SGO62. Os preços deste artigo são os indicados pela loja a 16 de novembro de 2026 e podem mudar enquanto a promoção estiver ativa.
A palavra-passe do Windows não protege o disco
O PIN ou a palavra-passe de início de sessão travam quem se senta ao teclado, mas não travam quem tira o SSD e o liga a outro computador, nem quem arranca a máquina a partir de uma pen. Nesse caso, os ficheiros estão lá, legíveis, à espera de quem os queira copiar. A encriptação muda as regras do jogo: tudo o que fica gravado no disco é baralhado com uma chave que só aquele computador, com o Windows intacto, consegue usar. Fora dele, o disco não passa de ruído.
No Windows 11 Pro, o BitLocker protege essa chave com o chip TPM 2.0, o mesmo que o Windows 11 exige para ser instalado. No arranque, o chip confirma que nada foi mexido e liberta a chave sem pedir nada a ninguém. Para quem usa o computador, tudo funciona exatamente como antes. Além disso, nos processadores atuais a encriptação é feita com aceleração por hardware, pelo que a diferença de desempenho no dia a dia dificilmente se nota.
Home e Pro: a diferença que não vem na caixa
O Windows 11 Home tem uma versão simplificada, chamada Encriptação de dispositivo, que existe em muitos portáteis recentes, mas não em todos. Funciona em modo tudo ou nada e depende de uma conta Microsoft, onde fica guardada a chave de recuperação. Quem trabalha com uma conta local, ou quer escolher o que encripta, fica sem alternativa.
No Pro, por outro lado, o BitLocker completo permite encriptar também os discos secundários, guardar a chave de recuperação num ficheiro, numa pen ou em papel, e acrescentar um PIN pedido antes de o Windows arrancar. Traz ainda o BitLocker To Go, que protege pens e discos externos. Uma pen encriptada no Pro continua a abrir num computador com Windows Home, desde que se saiba a palavra-passe, o que dá jeito a quem leva documentos de trabalho para casa.
Ligar o BitLocker em cinco minutos
- Escrever “Gerir BitLocker” na pesquisa do menu Iniciar e abrir o resultado.
- Escolher Ativar o BitLocker na unidade do sistema, normalmente a C:.
- Guardar a chave de recuperação, um número de 48 dígitos. Convém tê-la em dois sítios, por exemplo num ficheiro guardado fora do próprio computador e impressa numa gaveta.
- Num portátil novo, escolher Encriptar apenas o espaço em disco utilizado, que é bastante mais rápido.
- Confirmar e continuar a trabalhar. A encriptação corre em segundo plano e o computador pode ser usado durante o processo.
Para confirmar o estado, basta abrir o Terminal como administrador e escrever manage-bde -status. A linha Estado da Proteção tem de indicar que a proteção está ativada. Vale a pena fazer o teste mesmo em portáteis que trazem o Windows de fábrica, porque há equipamentos que chegam com o disco encriptado, mas com a proteção suspensa, à espera de uma conta Microsoft que nunca chegou a ser associada.
A chave de recuperação é a parte que não se pode perder
O BitLocker pede a chave de recuperação quando deteta algo fora do normal: uma atualização da BIOS, uma troca de componentes, um disco passado para outro computador. Sem ela, nem a Microsoft nem a loja conseguem abrir os ficheiros, e é precisamente essa a ideia. Quem associou a conta Microsoft encontra-a em aka.ms/myrecoverykey. Antes de atualizar a BIOS, a opção Suspender proteção, no mesmo painel, evita que a chave seja pedida no arranque seguinte.
O Office 2024 para o mesmo computador
Se o portátil vai receber o Windows 11 Pro, o Office é muitas vezes a peça que falta. O Office 2024 Pro Plus junta Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote e Access com um pagamento único, sem mensalidade. Nesta campanha, a chave para um PC custa 21,27€ e o lote de cinco baixa o valor para 18,85€ por computador, uma conta que interessa a uma casa com vários portáteis ou a um pequeno escritório. Já quem prefere trabalhar na nuvem tem o Office 365 Personal e o Family, ambos válidos durante um ano.
Chaves digitais Windows 11 Pro e Office 2024 em promoção
Os valores seguintes são os indicados pela Godeal24 para a campanha Black Friday.
Office
- Office 2024 Pro Plus, 1 PC: 21,27€
- Office 2024 Pro Plus, 3 PCs: 60,27€, ou 20,09€ por PC
- Office 2024 Pro Plus, 5 PCs: 94,27€, ou 18,85€ por PC
- Office 2021 Pro Plus, 1 PC: 25,27€
- Office 2019 Pro Plus, 1 PC: 24,75€
- Office 2021 Home and Business para Mac: 98€
- Office 365 Personal, 1 ano: 78,99€
- Office 365 Family, 1 ano: 98,99€
- Conta Office 365, 5 dispositivos, 1 ano: 35,99€
Windows
- Windows 11 Pro, 1 chave: 12,25€
- Windows 11 Pro, 2 chaves: 24,25€, ou 12,13€ por chave
- Windows 11 Pro, 3 chaves: 35,25€, ou 11,75€ por chave
- Windows 11 Pro, 5 chaves: 53,25€, ou 10,65€ por chave
- Windows 11 Home: 12,15€
- Windows 11 Enterprise 2024 LTSC, 1 PC: 12,80€
- Windows 11 Enterprise 2024 IoT LTSC, 1 PC: 12,88€
- Windows 10 Pro: 8,25€
- Windows 10 Home: 8,15€
- Windows 10 Enterprise 2021 LTSC, 1 PC: 12,25€
- Windows Server 2025 Standard: 30,99€
- Windows Server 2025 Datacenter: 31,99€
O BitLocker completo existe nas edições Pro e Enterprise, incluindo as LTSC, e fica de fora no Home. As versões Server destinam-se a cenários de empresa, com regras próprias.
Packs de Windows e Office com o cupão SGO62
- Windows 11 Pro e Office 2024 Pro Plus: 31,95€
- Windows 11 Home e Office 2024 Pro Plus: 31,85€
- Windows 11 Enterprise 2024 LTSC e Office 2024 Pro Plus: 31,55€
- Windows 10 Enterprise 2021 LTSC e Office 2024 Pro Plus: 31,25€
Lotes de chaves para quem prepara muitos computadores
- Windows 11 Pro, 50 chaves: 400€, ou 8€ por chave
- Windows 11 Pro, 100 chaves: 750€, ou 7,50€ por chave
- Windows 11 Home, 50 chaves: 389€, ou 7,78€ por chave
- Windows 11 Home, 100 chaves: 699€, ou 6,99€ por chave
Para lojas de informática e técnicos que entregam computadores já preparados, o preço por chave desce até 6,99€ no lote de 100 do Windows 11 Home.
Utilitários para PC
- Ashampoo PDF Pro 5: 24,99€
- Ashampoo Office 27: 23,99€
- IObit Driver Booster 13: 17,69€
- Ashampoo Backup Pro 27: 13,63€
- AdGuard, 3 dispositivos: 32,74€
- EaseUS Video Downloader: 30€
- EaseUS Disk Copy Pro, subscrição de 1 mês: 13,93€
A página dos utilitários em promoção tem mais ferramentas. Entre elas, o Ashampoo Backup Pro 27 completa bem o BitLocker: a encriptação protege os dados de quem rouba, a cópia de segurança protege-os de quem perde.
Como usar o cupão SGO62
- Abrir o pack pretendido através de um dos links deste artigo.
- Adicionar ao carrinho e seguir para o pagamento.
- Introduzir o código SGO62 no campo do cupão.
- Confirmar que o desconto aparece no total antes de pagar.
- Concluir a compra e seguir as instruções de ativação enviadas por email.
A chave digital chega por email em poucos minutos, com as instruções de instalação e de ativação. A loja tem apoio ao cliente 24 horas por dia, antes e depois da compra, e uma classificação de 4,8 estrelas no Trustpilot. Ainda assim, antes de encomendar, convém confirmar a compatibilidade do equipamento e as condições de utilização.
Ver a campanha Black Friday da Godeal24
Contacto da Godeal24: service@godeal24.com.
Este artigo conta com o apoio da Godeal24 na disponibilização das informações, links e/ou equipamentos.