O Google Maps no Android Auto começou a mostrar rotas pensadas especificamente para veículos de duas rodas. A novidade surgiu depois de vários condutores repararem num novo ícone de motociclo no ecrã da navegação. Durante anos, a plataforma tratou tudo o que surgia no painel como se fosse um ligeiro de passageiros.

fim do foco do Android Auto nos automóveis

Quem anda de mota ou em veículos de menor cilindrada sabe bem o incómodo dessa limitação. Uma rota pensada para carro empurra muitas vezes para vias rápidas ou autoestradas onde ninguém quer passar. Com esta mudança, o sistema passa a apresentar alternativas para duas rodas a par das opções habituais.

O primeiro registo partilhado ganhou força no Reddit através de um utilizador que usava a aplicação Open Headunit num telemóvel antigo para simular um ecrã do Android Auto. Ao avançar para a navegação, o próprio Google Maps sugeriu mudar para indicações de duas rodas e ativou o ícone correspondente. Outros utilizadores confirmaram o acesso à mesma função, embora ainda não exista confirmação oficial sobre a abrangência do teste.

Atalhos e fuga às vias rápidas no Google Maps

Na prática, o modo de mota privilegia passagens estreitas e atalhos que fazem sentido para duas rodas. O maior ganho está na exclusão de vias rápidas e autoestradas, algo decisivo para motas de baixa cilindrada ou para quem prefere percursos secundários. É uma melhoria simples, mas resolve uma falha antiga da projeção no guiador ou no painel.

Até aqui, quem queria navegação específica para duas rodas tinha de recorrer a alternativas de terceiros ou lidar com limitações da interface no ecrã. A chegada nativa ao Google Maps dentro do Android Auto tira peso a essas soluções improvisadas. Ainda assim, a disponibilidade parece gradual e limitada a um grupo restrito de utilizadores.

O que se sabe sobre a novidade do Android Auto

A Google não anunciou oficialmente a estreia global desta função nem detalhou os mercados abrangidos. Em regiões com forte expressão de motas e scooters, como acontece em vários países da Europa e da Ásia, este ajuste tende a ter impacto imediato no dia a dia.

Falta perceber se o modo vai surgir de forma estável para todos os condutores nas próximas semanas. Para já, quem tiver o Android Auto atualizado pode verificar se o seletor de rotas já apresenta o ícone de motociclo no mapa.