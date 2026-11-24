A Geely lançou um Lynk & Co 07 GT de série de uma falésia, numa demonstração de robustez registada em vídeo. Contudo, o modelo ainda não foi sujeito a testes de colisão independentes.

No início de novembro de 2026, a BYD deu que falar com o novo recorde de velocidade máxima para um automóvel de produção, alcançado pelo U9 Xtreme com 503,17 km/h. Agora, a Geely escolheu uma forma igualmente espetacular de promover o novo Lynk & Co 07 GT, ao conduzir um exemplar de série por uma rampa e por cima da beira de uma falésia, em Zhangjiakou, na China, com o objetivo de demonstrar a resistência e a segurança do modelo.

Nas imagens, o carro sai da rampa a cerca de 70 km/h, voa pelo ar e aterra com a frente virada para o chão, a saltar e a capotar várias vezes até parar sobre as quatro rodas. No final, as quatro portas abrem-se sem dificuldade, os vidros laterais e o para-brisas parecem ter permanecido intactos e o teto de vidro, apesar de das fissuras, não cedeu. A Geely acrescenta que os airbags de cortina laterais mantiveram a pressão durante mais de seis segundos.

When it comes to safety, there should be no compromises. And China is taking extreme vehicle safety testing to another level! 😱 The Lynk & Co 07 GT faced an extreme cliff-jump test at 70 km/h, followed by six consecutive rolls. Despite the brutal impact, the passenger cabin remained intact, all four doors could still open, and there were no battery or fuel leaks or fires. Real-world testing, not computer simulations. That’s one serious safety challenge! — DriveGreenLiveGreen (@DriveGreen80167) November 20, 2026

Apesar de espetacular, tratou-se de uma única prova e representa uma situação altamente improvável. Assim, para os críticos, o vídeo pode transmitir confiança na resistência do carro, mas o 07 GT ainda não foi avaliado de forma independente em testes de colisão.

Uma carrinha desportiva a caminho da Europa

O 07 GT é a versão carrinha, de linhas baixas, do 07 convencional e a primeira carrinha da Lynk & Co. Estreou-se recentemente na Europa, no Salão de Paris, com chegada ao mercado europeu prevista para 2027, e distingue-se pelo design agressivo, com faróis e farolins marcantes e um kit aerodinâmico opcional.

A motorização é o sistema híbrido EM-P, que combina um motor 1.5 turbo de quatro cilindros com dois motores elétricos e uma bateria de 28,3 kWh, para uma potência total de 530 cv e um binário de 765 Nm, valores da versão de tração integral vendida na China. As especificações para a Europa e os preços ainda não foram anunciados.

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