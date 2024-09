WhatsApp prepara novidade que vai mudar completamente a interface do utilizador

O WhatsApp está a desenvolver uma nova funcionalidade que vai agrada a todos os utilizadores. Falamos dos “Temas de conversas” que permitirá aos utilizadores aplicar diferentes estilos nas janelas de conversas. A nova funcionalidade Temas de conversas do WhatsApp foi detetada em desenvolvimento na última versão beta da aplicação Android, onde tinha um menu oculto “Temas de conversas”.

A mais recente versão beta do WhatsApp para Android inclui 11 temas de conversas que oferecem uma variedade grande de opções de personalização. Os utilizadores poderão selecionar um tema específico e ajustar o seu nível de brilho para criar uma experiência de visualização mais confortável.

Quando o utilizador escolhe um tema, as cores do papel de parede e do balão de conversas serão automaticamente ajustadas ao estilo selecionado. O papel de parede garante que as cores dos balões de conversa se complementam, dando à plataforma de mensagens um aspeto unificado.

Esta nova opção do WhatsApp estará disponível no menu Definições da aplicação. É claro que, se o tema de uma conversa específica for alterado, esta será visível apenas para o utilizador, garantindo a privacidade e visibilidade dos restantes participantes da conversa. Isto também dá aos utilizadores a opção de desfrutar discretamente dos seus temas preferidos.

Atualmente, a funcionalidade Temas de conversas ainda está em desenvolvimento e não está disponível para o público. Pode chegar através de uma futura atualização. Mas este não é o único recurso onde o WhatsApp trabalha.

O WhatsApp também prepara-se para tornar a transferência de propriedade da comunidade muito mais fácil no Android. Além disso, a plataforma de mensagens também permitirá adicionar alguém a um grupo ou lista diretamente a partir do menu. A plataforma deverá também ganhar em breve a opção de criar um link de chamada diretamente nas conversas de grupo.

Está também em desenvolvimento uma funcionalidade de listas personalizadas, que aparecerá no topo das listas de conversas, permitindo aos utilizadores localizar rapidamente conversas ou grupos específicos.