As mensagens de voz ganham uma relevância grande no WhatsApp. Cada vez menos os utilizadores querem escrever e preferem ditar as suas mensagens, que assim são mais rápidas e mais simples para ambas as partes.

Ciente desta alteração, o WhatsApp focou-se em dar às mensagens de voz algumas novidades e melhorias. A mais recente acaba de chegar e dá aos utilizadores a possibilidade de as ouvir fora das conversas de onde foram recebidas.

Após alguns meses de problemas, o WhatsApp parece ter recuperado a sua posição e é novamente a escolha dos utilizadores. Estes escolheram esta plataforma para ser o ponto de comunicação durante o confinamento, em especial para as chamadas de vídeos e de voz.

Com novidades constantes, surge agora uma melhoria interessante e vai tornar ainda melhor o WhatsApp. As mensagens de voz passam a poder ser usadas fora das conversas, algo que já fora descoberto há algum tempo, em versões de teste.

A mais recente versão beta do WhatsApp já dá acesso a todos os utilizadores a esta nova funcionalidade. Após começar a ouvir a mensagem de voz, o WhatsApp pode continuar a ser usado em qualquer outra conversa ou na interface principal.

O controlo deste reprodutor fica alojado no topo da interface do WhatsApp, podendo ser colocado em pausa ou retomado a qualquer momento. Assim, o utilizador controla de forma total as suas mensagens de voz, enquanto podem ler ou responder a outras mensagens.

Espera-se que muito em breve o WhatsApp liberte esta funcionalidade para todos os utilizadores. Agora que está a ser avaliada de forma mais aberta, certamente irá ganhar uma maturidade maior e que isso facilite a sua integração na versão final deste serviço.

Esta é, sem qualquer dúvida, uma forma muito mais simples de ouvir as mensagens de voz. Estas ficam presentes de forma global, dando ao utilizador uma liberdade muito maior para outras tarefas e conversas na app do WhatsApp.