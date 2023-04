Lançada no início deste ano, a linha Galaxy S23 foi uma aposta muito forte da Samsung. A marca quis quebrar várias barreiras, em especial no que toca à fotografia, mas tendo também outros argumentos. Agora, surge informação das suas vendas, que arrasaram as do modelo anterior e surpreenderam a Samsung.

A expetativa da Samsung para os Galaxy S23 era elevada. A marca queria manter o seu controlo do mercado e esta era uma aposta para conquistar o topo, mantendo-se como a marca que mais smartphones vende, não apenas no universo Android, mas também em todo o mercado.

Vendas do Galaxy S23 surpreendem pela positiva

Esse número parece estar pronto para ser conseguido, segundo informações agora partilhadas. Do que se sabe, a linha Galaxy S23 da Samsung terá ultrapassado a barreira dos 2,77 milhões de unidades vendidas. Este valor é 102% mais do que as vendas que o Galaxy S22 atingiu, ou seja 1,37 milhões de unidades.

First month sales of the Galaxy S23 reached 2.77 million units (1.65 million Ultra, 430,000 Plus, 690,000 Base), surpassing the 1.37 million units sold by the S22. — Revegnus (@Tech_Reve) April 23, 2023

O detalhe destes números impressiona, com a variante básica do Galaxy S23 a ter vendido 690.000 unidades. A variante Plus vendeu 430.000 unidades e a variante Ultra vendeu 1,65 milhões de unidades. É curioso ver como o modelo Ultra, de todos o mais caro e com melhores especificações, foi o que mais vendeu.

Há ainda mais dados dos smartphones da Samsung

A somar a estes dados, surgiram também informações sobre as vendas da família Z4, onde temos o Galaxy Z Fold4 e o Z Flip4. Aqui os números são mais comedidos, e diferentes dos do Galaxy S23 até porque falamos de smartphones dobráveis, de valor muito mais elevado e que despertam um interesse menor, por enquanto.

7-month cumulative sales of the Z4 series reached 7.34 million units (4.55 million flip, 2.8 million fold), below the 7.64 million units of the Z3 series (5.21 million flip, 2.43 million fold). — Revegnus (@Tech_Reve) April 23, 2023

Ainda assim, e para os seus 7 meses de vendas, temos a série Z4 a atingir os 7,34 milhões de vendas. Em detalhe, o Z Flip4 chegou aos 4,55 milhões de unidades vendidas e o Z Fold4 às 2,8 milhões de unidades. Está abaixo dos 7,64 milhões da família Z3 (5,21 milhões no Flip e 2,43 milhões no Fold).

Estes são números globais e que mostram de forma clara como a Samsung está a conseguir cativar os consumidores com os seus Galaxy S23. Ao dobrar (mais até) os números da família anterior, fica claro que estes modelos estão a ser um verdadeiro sucesso de vendas.