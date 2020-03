Tem um Android? APKMirror Instaler chegou à Play Store

Tem um Android? Com tudo o que está a acontecer no mundo, o número de notícias sobre novidades no segmento da tecnologia têm sido menor. Mas, nem tudo está parado! Há smartphones a serem anunciados, computadores, tecnologias permissoras, apps, etc.

Para os utilizadores do Android temos hoje uma boa novidade! A app do APKMirror chegou finalmente à loja de aplicações do Android.

APKMirror Installer – A forma mais simples de instalar APKs no Android

Quem tem um dispositivo Android certamente que já ouviu falar no APKMirror. Para quem não conhece, trata-se de uma plataforma onde é possível obter os instaláveis (APK) das aplicações.

Para facilitar todo o processo aos utilizadores do sistema da Google, foi agora lançada a app APKMirror Installer.

Tal como o nome sugere, esta app permite a instalação de apps via APK e também o suporte para bundles.

O que são App Bundles? Para que serve?

O conceito App Bundles foi criado pela própria Google e o objetivo é a instalação eficiente de apps. Na prática, por cada app que se pretenda instalar, apenas são instalados os módulos necessários para o smartphone que estamos a usar.

Um Android App Bundle é um novo formato de upload que inclui todos os recursos e códigos compilados da app, mas que tem o APK gerado e assinado pelo Google Play.

O novo modelo de exibição de apps do Google Play, chamado de Dynamic Delivery, usa o pacote de apps para gerar e disponibilizar APKs otimizados para a configuração do dispositivo de cada utilizador para que eles façam o download apenas do código e dos recursos necessários à execução da app. Neste sentido não é preciso criar, assinar e gerir vários APKs para oferecer compatibilidade com dispositivos diferentes, e os utilizadores recebem downloads menores e mais otimizados.

Se costuma instalar apps fora da Google Play, experimente esta nova app. No entanto, tenha cuidado com o malware!