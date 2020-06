Sabia que pode desligar o RCS do seu Android via Web?

Já ouviu falar em RCS (Rich Comunication Services)? Ainda envia e recebe SMS? Com a quantidade de apps e serviços para conversação é natural que cada vez menos se recorra ao envio de uma simples SMS, pois apenas permite o envio de texto. Mas dá jeito em algumas situações.

As operadoras nacionais começaram a suportar este serviço, mas é possível desativar via Web tal serviço.

Se tiver problemas, como mensagens de texto (SMS/MMS) em falta, e estiver a utilizar o mesmo número de telefone do seu telemóvel anterior, poderá ter de desativar as funcionalidades de chat no seu telemóvel anterior. Para tal basta que siga as indicações da Google.

RCS – Como desativar as funcionalidades de chat?

Recentemente, a Google introduziu discretamente uma forma de cancelar o registo do seu número de telefone das mensagens RCS. Caso não tenha acesso ao telefone antigo porque o perdeu ou foi roubado, ou simplesmente se esqueceu de desativar as funcionalidades de chat agora pode fazê-lo online.

Para tal basta que aceda aqui introduza o número do seu smartphone e confirme com o código que lhe é enviado.

Ao contrário das SMS, que apenas permitem o envio de texto, as mensagens enviadas através de RCS podem incluir imagens, chat, sons e vídeos. Apesar de serem tecnologias diferentes, tanto os smartphones com RCS nativos como as apps que também suportam este serviço, conseguem detetar as capacidades do destinatário.

