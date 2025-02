Sabia que os cidadãos surdos podem contactar o 112 através de uma aplicação móvel?

Existe uma aplicação móvel que permite a acessibilidade dos cidadãos surdos ao Número Europeu de Emergência (112). De nome MAI112, funciona por meio de videoconferência entre a pessoa surda que necessita de ajuda, o operador da Central 112 e um intérprete de Língua Gestual Portuguesa (LGP).

Desenvolvida pelo Ministério da Administração Interna e pela Secretaria de Estado da Inclusão das Pessoas com Deficiência, com o apoio da Federação Portuguesa das Associações de Surdos, a aplicação móvel MAI112 permite a acessibilidade das pessoas surdas ao número de emergência.

Além disso, permite o envio de mensagens rápidas e inclui ainda uma funcionalidade de geolocalização, que permite enviar para o operador a localização da pessoa que efetua a chamada.

Aplicação MAI112 facilita o contacto de cidadãos surdos com o 112

O serviço é gratuito e está disponível em permanência 24 horas por dia, sete dias por semana, em todo o território nacional, para cidadãos portugueses ou estrangeiros.

Para utilizar o serviço basta ter acesso à Internet e a aplicação no smartphone, que pode ser descarregada diretamente através da Play Store e App Store.

Na altura do seu lançamento, este novo canal de comunicação com o serviço 112 exigiu um significativo esforço tecnológico e em termos de recursos humanos:

Adaptação dos Centros Operacionais a novos media (Vídeo, Chat e SMS);

Obtenção da localização do utente;

Treino e preparação da equipa operacional para novas formas de atendimento;

Contratação e treino de intérpretes de Língua Gestual Portuguesa;

Definição de novos procedimentos para este novo desafio.

A qualidade da chamada depende da cobertura da rede do operador a quem foi contratado o pacote de dados.

Além disso, as comunicações de dados e SMS são gratuitas no âmbito da utilização desta aplicação, no entanto, os dados consumidos com o download da aplicação não serão gratuitos.

Em 2023, havia, em Portugal, 30 mil pessoas surdas que comunicavam através da LGP.