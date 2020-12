Reparação de telemóveis e tablets na hora e com garantia?

A nossa necessidade comunicativa é inerente a qualquer ser humano, sendo tão importante para que exista um equilíbrio e um bem-estar interno connosco, ou externo com a nossa família, amigos e colegas.

Com a evolução tecnológica tem vindo a verificar-se mudanças de paradigmas, onde atualmente ter um telemóvel passou a ser um bem essencial para a nossa satisfação, seja pessoal ou profissional. E quando é preciso reparar telemóveis ou tablets?

A reparação de telemóveis, tablets e Macbooks, é a especialidade da iServices,. Não deixe de falar com os seus amigos e família, não deixe de dar o seu update nas suas redes sociais ou até mesmo de fazer as suas compras online, a iServices tem a capacidade de solucionar o seu problema em tempo recorde, para que possa continuar a criar bons momentos.

Existem de facto, diversos motivos pelos quais temos a necessidade de reparar telemóveis ou tablets, das quais podemos destacar as seguintes:

1) Reparar Câmara Frontal e Traseira

2) Porta de Ligação ou Porta de Carregamento

3) Danos Diversos

4) Problemas de som

5) Ecrã/Vidro

6) Bateria

7) Botões

8) Sensores

9) Antenas Wi-fi, Bluetooth, GPS

1. Reparar Câmara Frontal e Traseira

A câmara dos smartphones é umas das funcionalidades mais procuradas e de maior importância no momento de escolha do telemóvel, pois este por vezes é adquirido como alternativa à câmara fotográfica, tornando imprescindível o seu bom funcionamento.

No momento em que a câmara incorporada deixa de funcionar, os defeitos poderão ser identificados das seguintes formas:

Flash deixa de funcionar

Fotografias desfocadas

Câmara não liga

Fotografias com sinais vermelhos

Câmara não é reconhecida por videochamadas

2. Porta de Ligação ou Porta de Carregamento

A porta de ligação ou porta de carregamento é um dos componentes mais suscetíveis de avaria. O telemóvel pode deixar de reconhecer o adaptador de corrente, o carregador ou até mesmo deixar de reconhecer os auscultadores. Alguns problemas de porta de ligação:

O dispositivo móvel não recebe energia

O telemóvel não carrega

Sinais de corrosão na porta de ligação

Ausência do som de toque em chamadas

Problemas com auscultadores ou com entrada dos mesmos

Adaptador de corrente não funciona

3. Danos Diversos

Os danos diversos podem incluir desde anos de água a avarias do motor vibratório. Os danos de água ou outros líquidos são dos acidentes mais comuns, sendo aconselhável desligar de imediato o telemóvel e deslocar-se a uma loja iServices assim que possível. Alguns destes danos podem se traduzir da seguinte forma:

Vidro posterior solto ou separado

Modo sem som ou vibração não funciona

Motor vibratório deixa de funcionar

Cartão SIM não detetado ou impossível de remover

4. Problemas de som

A coluna de som de um smartphone é essencial, para que seja possível desfrutar das suas músicas preferidas ou até mesmo para saber quando recebe uma chamada ou mensagem. A avaria do auscultador é o mais comum, devido à exposição da peça, bastando haver o contacto com um líquido. Além disso, os problemas de som podem ser identificados pelos seguintes motivos:

Ruído invulgar

Notificações ou alertas sem som

Microfone não funciona

Não é possível ouvir dos auscultadores ou colunas

Telemóvel bloqueado no modo “auscultadores”

5. Ecrã/Vidro

O ecrã partido telemóvel é um dos danos físicos mais comuns em telemóveis, porque basta haver um descuido para o vidro partir ou rachar. Os danos de ecrã são visíveis quando o táctil deixa de funcionar ou quando a imagem não é apresentada corretamente. Além disso, o dispositivo pode ainda apresentar defeitos de display nas seguintes formas.

Ecrã escuro

Imagem a preto e branco

Qualidade da imagem reduzida

Imagem pixelizada

Ecrã com linhas verticais ou horizontais

Imagem distorcida

Ecrã táctil descalibrado

Ecrã com manchas

6. Bateria

Uma bateria saudável é muito importante, para que consiga usufruir do smartphone durante todo o dia. Algum tipo de questão na bateria tem uma grande probabilidade que influencie o desempenho do telemóvel, causando em algumas situações, que este se encontre anormalmente quente. Algumas dificuldades de bateria manifestam-se da seguinte forma:

Smartphone lento ou sem resposta

Equipamento não liga ou desliga

Dispositivo encerra ou reinicia inesperadamente

Aplicações ou sistema sem resposta

Arranque do equipamento não é executado

O telemóvel descarrega demasiado rápido

Sinais de bateria inchada

Um facto é que todas as baterias recarregáveis são consumíveis e com um tempo de vida útil limitado. A utilização e carregamentos do telemóvel pode contribuir para alterações ao nível do desempenho. Assim sendo, é necessário proceder à substituição da bateria.

7. Botões de Volume e Power

Na maioria dos smartphones os botões são semelhantes independentemente da marca ou modelo, partilhando desta forma várias funcionalidades, desbloquear, ligar ou desligar o telemóvel e funções de controladores de volume. Estes botões usualmente são identificados como botão home ou principal (possuindo em alguns casos o sensor de impressão digital), botão de power, botões de volume e botão de silêncio.Alguns dos problemas com os botões estão relacionados com:

Não ser possível bloquear ou desbloquear

Não ser possível alterar entre o modo sem som ou com som

Não ser possível ligar ou desligar o smartphone

Não ser possível realizar a captura de ecrã

Não possuir controlo no volume do equipamento

8. Sensores de Proximidade e Luminosidade

São os sensores de um telemóvel que permitem tirar o máximo partido das várias funcionalidades como, aplicações de monitorização de atividade, orientação do telemóvel ou até obter várias informações sobre as condições do ambiente envolvente. Algumas destas dificuldades de sensores podem estar relacionadas das seguintes formas:

Não é possível mudar o modo vertical para horizontal

Desligar o smartphone em chamada

Ativar o modo silêncio durante uma chamada

O brilho não é ajustado em função da iluminação local

Não é detetado o movimento e rotação de dispositivo

9. Antenas Wi-fi, Bluetooth, GPS

Os telemóveis dispõem de várias antenas, que podem deixar de funcionar corretamente. É o caso da antena Wi-fi, Bluetooth e GPS, que por circunstâncias distintas podem ficar danificadas. As dificuldades mais sentidas e relacionadas com a antena enquadram-se com:

Problemas de ligação Wi-fi

Problemas com o sinal Bluetooth ou de emparelhamento com outros dispositivos

Sem sinal de GPS

Impossibilidade de utilização de aplicativos de navegação

Em todos os casos acima descritos é aconselhável proceder ao diagnóstico e posterior reparação, de forma a conseguir usufruir de todas as funcionalidades do seu telemóvel, seja ouvir a sua música ou simplesmente captar um momento com a sua câmara. Se tem telemóveis ou tablets para arranjar, agora já sabe onde o pode fazer.

iServices