Mesmo sendo um serviço universal e presente num leque elevado de plataformas, o WhatsApp tem algumas lacunas, em especial no que toca à troca de contas entre dispositivos. Este processo era complexo e que em alguns casos seria quase impossível.

A novidade vinha a ser testada e revelada de forma gradual e agora recebeu um empurrão grande. Finalmente todos podem migrar o WhatsApp entre o Android e o iPhone e no sentido contrário, usando uma simples funcionalidade agora generalizada.

Há vários meses que o WhatsApp tem vindo a desenvolver uma das funcionalidades mais vezes pedidas pelos utilizadores. Estes pediam uma forma simples de trocar as suas contas entre dispositivos móveis com sistemas operativos diferentes, algo que era virtualmente impossível.

Os testes foram surgindo e as funcionalidades reveladas, mostrando o que o WhatsApp estava a desenvolver e a criar para todos. Esteve inclusive acessível, ainda que limitada a alguns fabricantes e no lançamento de novos modelos de smartphones.

A new way to keep the chats that mean the most Today, you’ll have the ability to transfer your entire chat history from Android to iOS and vice versa. Now you have the freedom to switch to and from your preferred devices.