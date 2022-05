5 novas apps para o seu smartphone Android

As apps são cada vez mais poderosas ajudando os utilizadores nas mais variadas tarefas, nem que sejam elas passar alguns minutos a jogar um bom jogo.

As propostas que hoje trazemos são complementos ao smartphone Android. Venha conhecer estas aplicações.

5 novas apps Android

Flim

Está a ver um filme na TV e não faz ideia do nome? Com esta app apontada para a televisão vai rapidamente obter a resposta. Além do nome do filme, ainda irá obter informação rápida relacionada e criar até a sua videoteca através do histórico de pesquisas.

Gatekeeper - Social Detox Tool

Está a precisar de se afastar das redes sociais e ganhar mais tempo na sua vida?

A app Gatekeeper - Social Detox Tool poderá trazer-lhe uma ajuda importante, para que não se sinta tentado em clicar no ícone do Instagram e ver Histórias corridas ou passar pelo feed do Facebook e correr novamente pelas publicações que acabou de ver há 2 minutos.

Nothing Launcher

A Nothing, a nova empresa do cofundador da OnePlus, está prestes a lançar o seu novo smartphone já anunciou que tem preparada uma interface de utilizador com tudo aquilo que o utilizador necessita, sem complicar.

O launcher ainda está limitado a algumas marcas de smartphones, mas já pode ser testada, por exemplo, nalguns dispositivos Samsung, OPPO ou Pixel.

Homepage: Nothing

Preço: Gratuito

Nimbus Note - Notas e Tarefas

O Nimbus Note permite juntar todas as informações necessárias num só lugar, garantindo assim uma maior produtividade. Permite, portanto, criar notas de texto e foto, listas de afazeres e ainda sincronizar tudo com o Nimbus Note para visualizar e editar noutros dispositivos.

TouchRetouch

Para quem adora fotografar, as aplicações de edição de imagem são uma ajuda para deixar a fotografia com um acabamento final de qualidade superior. Além de ajustes de luminosidade, contraste ou cor, existem muitas vezes elementos que estão a mais na fotografia.

A TouchRetouch é uma app relativamente acessível e que irá fazer este trabalho com grande primazia.