Electronic Arts apresenta “TEAM OF THE SEASON” da LIGA PORTUGAL

O campeonato já acabou e a Taça de Portugal também já foi entregue (aproveitamos para dar os parabéns ao FC Porto por ambas as conquistas) e chega a altura de fazer balanços e avaliar o ano que passou.

E foi precisamente isso que a Electronic Arts fez, revelando agora mesmo, a "TEAM OF THE SEASON” da LIGA PORTUGAL. Venham conhecer os jogadores em destaque.

O campeonato nacional terminou com o FC Porto a sagrar-se campeão, com um record de pontos obtidos (91 pontos em 102 possíveis), numa época memorável para a equipa liderada por Sérgio Conceição e do eterno Presidente Pinto da Costa.

Foi, no entanto, um campeonato bastante competitivo e que mostrou (confirmou) ao mundo do futebol (português e não só) a qualidade que existe em Portugal, tanto em jogadores como em equipas técnicas.

Num capitulo mais digital, FIFA 22 da Electronic Arts também se manteve atento à evolução do nosso campeonato (assim como de todos os restantes) e em jeito de final de época, já revelou os 11 magníficos do ano que passou. Vamos então conhecê-los:

A EA SPORTS acaba de revelar e lançar a Team of the Season da Liga PORTUGAL, num momento bastante esperado por milhares de jogadores de FIFA 22 e do Ultimate Team. Vai começar a caça às cartas...

Incluindo jogadores como Otávio, Darwin Nuñez, Pedro Porro, Ricardo Horta, Pedrinho, e muitos mais, a Equipa da Época da Liga Portugal celebra os melhores dos melhores, jogadores que têm vindo consistentemente a entregar às suas equipas boas exibições durante toda a época.