5 apps úteis para ter instaladas no seu smartphone Android

As aplicações móveis fazem parte de muitas das ações do nosso dia. Com mais ou menos utilidade, a verdade é que quem usa smartphone, tem aplicações de que não abdica. Para aumentar este rol, trazemos mais algumas sugestões.

As escolhas recaem sobre apps gratuitas ou com subscrição, mas de grande qualidade no segmento que cobrem. Venha conhecer.

Fing - Ferramentas de rede

A Fing é uma app que funciona como um scanner de rede que tira partido de tecnologia patenteada, usada também por fabricantes de routers e empresas de antivírus. A aplicação permite descobrir todos os dispositivos ligados à sua rede Wi-Fi e fazer a sua identificação, garantindo assim uma maior segurança.

Além da versão para Android, o software pode ser usado no Windows, macOS ou iOS.

Homepage: Fing Limited

Preço: Gratuito

Pontuação: 4,2 Estrelas

Norton 360

Alguma vez pensou em ter um antivírus no smartphone? Com a quantidade de informação pessoal privada e até de trabalho que está disponível nos nossos smartphones, os softwares de segurança são cada vez mais urgentes.

O Norton 360 é muito mais que um antivírus, disponibilizando proteção contra ransomware, malware e outras ameaças online enquanto efetua transações bancárias, compra e navega online. Tem também VPN, gestor de passwords e muitas outras funcionalidades.

De notar que poderá ter acesso a 60 dias gratuitos do Norton 360, para proteção de até 5 dispositivos (smartphones, tablets ou computadores). Depois desse período de teste poderá subscrever o serviço com um preço especial. Para usufruir do serviço gratuito terá que introduzir os dados do cartão de crédito, mas não terá que pagar nada nesse período.

newScreen: notícias relevantes

A app newScreen by SAPO tira partido do ecrã de bloqueio do smartphone para lhe apresentar notícias que mais lhe são relevantes e ainda pode ganhar atrativos prémios.

A navegação entre os diferentes conteúdos é feita através de um simples swipe para esquerda ou para direita e, caso pretenda saber mais sobre uma determinada notícia, basta clicar em “Saber Mais” sendo de imediato encaminhado para o detalhe da mesma.

Homepage: MEO

Preço: Gratuito

Khan Academy Kids

Totalmente gratuita e sem publicidade, a Khan Academy Kids é uma app indicada para crianças dos 2 aos 8 anos e que estejam a iniciar a aprendizagem na língua inglesa, uma vez que só está disponível neste idioma.

A aplicação oferece jogos e atividades que estimulam a leitura, escrita, matemática, desenvolvimento socioemocional, a resolução de problemas e coordenação motora, entre outras habilidades.

Homepage: Khan Academy

Preço: Gratuito

Pontuação: 4,6 Estrelas

Scanner de QR Código de Barras

A leitura de códigos QR é cada vez mais utilizada. A tecnologia não é nova, mas a pandemia veio dar-lhe mais expressividade e a sua utilidade aumentou exponencialmente.

Muitos smartphones já o permitem fazer de forma nativa, através da app câmara, ou do Google Lens, mas se procura algo exclusivamente para efeito, ou se não tem a funcionalidade disponível, esta é uma app boa, rápida e eficaz.