nPerf: NOS destrona MEO e Vodafone e tem a melhor Internet móvel

MEO, NOS ou Vodafone? No segmento das comunicações é frequente existirem estudos de comparação dos serviços. Os mais recentes resultados chegam da nPerf, um serviço que disponibiliza aos utilizadores, de forma gratuita, um teste de velocidade de Internet, que pode ser acedido a partir daqui.

De acordo com dados recentes, nos últimos dois semestres em Portugal foi a NOS quem disponibilizou a Internet móvel com melhor desempenho.

NOS ganha de forma destacada em testes de Internet

O score nPerf, expresso em nPoints, oferece uma imagem global da qualidade de uma ligação à internet. A pontuação nPerf leva em consideração a velocidade medida (2/3 download + 1/3 upload), latência e é igualmente afetado pelos testes de QoE, em partes iguais (navegação/streaming). Como se pode ver pela tabela seguinte, a NOS leva clara vantagem sobre a MEO e a Vodafone.

Em termos de pontuação geral nPerf, a MEO conseguiu 76 593 pontos, a NOS 94 163 e a Vodafone 82 674.

Desde 1 de julho 2021 até 30 de junho 2022, foram contabilizados 42 600 testes de internet, distribuídos da seguinte forma depois de serem filtrados:

A NOS é a grande vencedora do estudo 2021/2022 pois alcança, em quase todos os critérios medidos, a primeira posição de forma destacada.

Quanto aos testes realizados na rede 5G recentemente aberta em Portugal, a NOS também mostra a sua liderança, com os melhores números (taxa de ligação, quota de testes 5G por operador...).

Em termos gerais, o desempenho da Internet móvel, fornecido em Portugal por estes três grandes operadores, tem vindo a crescer constantemente ao longo do período (mais de 25.000 pontos entre julho de 2021 e junho de 2022 para cada operador!), e isto deverá acelerar com a generalização de 5G em todo o país.

A nPerf, uma empresa francesa, é uma das líderes mundiais em testes de velocidade e desempenho de redes de telecomunicações. nPerf usa a sua comunidade de utilizadores, que testam as suas ligações móveis com a app móvel nPerf. A amostra do estudo do barómetro é, assim, relativa ao conjunto de utilizadores do aplicativo nPerf em Portugal.