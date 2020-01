O Nokia 2.3 é um dos mais recentes smartphones da fabricante finlandesa e chega agora a Portugal. A marca afirma que tem argumentos de peso para o seu preço, como as câmaras e a autonomia da bateria para dois dias de utilização.

Após a compra por parte da HMD Global, a Nokia passou a investir em smartphones com sistema operativo móvel da Google. Inseridos no programa Android One, estão presentes em várias faixas de preços.

O Nokia 2.3 foi apresentado no mês passado, destacando-se por ser parte integrante do programa Android One e por ter um preço baixo que lhe concede a virtude ser acessível a praticamente todos os utilizadores. Chegou agora a Portugal!

A histórica marca finlandesa tem investido bastante nesta categoria de produtos e o Nokia 2.3 é um passo em frente nesse sentido. Destaca-se por oferecer uma câmara com múltiplas funções alimentada por Inteligência Artificial, que ajuda a captar a melhor foto. Desse modo, o smartphone tem a ambição de levar a IA a todos os utilizadores que tenham um smartphone… Mesmo que seja de entrada de gama!

Com uma câmara dupla de 13MP/2MP, os utilizadores podem tirar retratos únicos com uma variedade de efeitos bokeh exclusivos – ou efeitos de fundo desfocado como os estilos Clássico, Borboleta, Coração ou Estrela. O Nokia 2.3 combina também a função avançada de imagens e acumulação de exposição (tirar fotos em várias configurações de iluminação e depois combiná-las), o que significa que pode tirar imagens bastante aceitáveis com detalhes vibrantes, inclusivamente em condições de pouca luz.

Inteligência Artificial está também na bateria do Nokia 2.3

A Nokia garante que o seu 2.3 garante carga na bateria (4.000 mAh) para dois dias de utilização. É uma autonomia bastante interessante, contando com a IA para ajustar os recursos do smartphone da forma mais eficiente possível e de forma ajustada aos perfis de utilização do consumidor.

Para além da bateria e câmaras fotográficas, conta com um ecrã de 6,2″ com tecnologia LCD IPS e resoluçaõ HD+. A performance fica entregue ao Mediatek MT6761 Helio A22 com litografia de 12 nm e arquitetura quad-core. Ao SoC estão associados 2 GB de RAM.

O armazenamento interno é de 32 GB, eMMC 5.1, mas conta com expansão através de um slot para cartão microSD.

Apesar de chegar com Android 9 Pie, o Nokia 2.3 está preparado para receber o Android 10. Fazendo parte do programa Android One da Google, terá ainda atualizações de segurança mensais durante três anos e atualizações do sistema operativo durante dois anos.

O Nokia 2.3 já está disponível em Portugal na cor carvão com um preço recomendado de 139€.