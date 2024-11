Não gosta do carro que o Google Maps mostra? Em breve poderá personalizar este veículo

Ainda que tenha o Waze como a ferramenta quase ideal para quem circula nas estradas, o Google Maps não perde espaço e recebe também algumas melhorias de tempo a tempo. A gigante das pesquisas não abranda neste campo e tem agora uma novidade importante para esta sua app de mapas. A personalização chega agora a um novo patamar.

Não gosta do carro que o Google Maps mostra?

Pela primeira vez desde 2020, a Google introduziu uma grande atualização para tornar a utilização de mapas mais agradável. Agora não só poderá obter direções no Google Maps, como também poderá personalizar o veículo virtual que o representa no mapa conforme a sua preferência pessoal.

A nova versão do Google Maps, lançada recentemente, oferece cinco modelos de veículos diferentes e oito opções de cores diferentes para os utilizadores personalizarem os ícones dos seus veículos. As novas opções incluem utilitário, SUV, jipes, hatchbacks e veículos elétricos.

Em particular, o ícone do veículo elétrico atrairá aqueles que utilizam transportes ecológicos. As opções de cor incluem também tons populares como branco, preto, verde, vermelho e azul. Com esta funcionalidade, não só poderá ver o seu carro na estrada, como também poderá escolher aquele que mais se adapta ao seu estilo no Google Maps.

Simples personalizar o veículo no mapa

Por exemplo, digamos, o utilizador tem um veículo elétrico. Pode navegar com um ícone elétrico no mapa. Quem preferir os SUV poderá continuar com um ícone que melhor se expresse. Segundo os relatos, a mudança de personalização da Google proporcionará aos utilizadores uma gama mais ampla de possibilidades de personalização, tornando a utilização dos mapas mais divertida.

Os utilizadores podem alterar o ícone da seta azul, que surge quando se obtêm direções, para o de um carro ou outro veículo. Podem voltar à seta em qualquer altura. Assim, podem escolher um novo ícone do veículo:

No dispositivo, abrir a app Google Maps.

Iniciar a navegação.

Tocar na seta azul, ou no veículo, caso já tenha sido feita uma alteração.

Tocar no ícone que se pretende utilizar.

Estas inovações podem parecer um pequeno toque para alguns utilizadores. Ainda assim, são uma boa melhoria para os utilizadores que estão constantemente em viagem e expostos ao mesmo ecrã.