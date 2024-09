O mercado dos smartphones dobráveis mudou e a Huawei destronou a Samsung

Com cada vez mais propostas, o mercado dos smartphones dobráveis está a ganhar um fôlego importante para as marcas que aderiram a estes novos formatos. Todos reconhecem que a Samsung sempre se mostrou como a líder desta mudança, mas acaba de ser batida. A nova líder é a Huawei, que muitos julgavam (erradamente) estar já ultrapassada.

Mercado dos smartphones dobráveis com novo líder

A liderança de anos da Samsung no mercado dos telefones dobráveis ​​sofreu um declínio no segundo trimestre de 2024. Apesar das sanções dos EUA, a Huawei fez um grande regresso, ultrapassando a Samsung e tornando-se o novo líder do mercado de telefones dobráveis.

Embora a Huawei tenha ficado em segundo lugar, alcançando uma impressionante taxa de crescimento de 229% durante este período, foi quase eliminada do mercado devido às sanções dos EUA. No entanto, e graças ao seu forte desempenho, especialmente na região Ásia-Pacífico, a Huawei recuperou o seu lugar no topo do segmento dos smartphones dobráveis.

Por outro lado, o cenário não parece tão bom para a Samsung. A gigante sul-coreana caiu para o segundo lugar com uma baixa taxa de crescimento de 5%. Apesar da sua forte posição, especialmente no mercado norte-americano, a procura global por telefones dobráveis ​​não foi suficiente para a Samsung. Os Galaxy Z Fold 6 e Flip 6 lançados há pouco pela empresa parecem não ter recebido a atenção esperada.

Huawei dispara nas vendas e destrona a Samsung

No entanto, não só a Huawei e a Samsung, mas também outros players crescem rapidamente na corrida dos smartphones dobráveis. Enquanto a Transition Holdings atraiu a atenção com uma incrível taxa de crescimento de 3.150%, a Honor ficou em segundo lugar com um crescimento de 423%. Já a Vivo sofreu uma pequena perda de quota de mercado, apesar de ter crescido 83%.

Enquanto a Huawei assumiu a liderança, especialmente no segmento dos smartphones dobráveis ​​do tipo livro, a Samsung triunfou ao vender os modelos de telefones flip. Olhando para o futuro, é motivo de grande curiosidade saber se a Samsung irá conseguir recuperar a liderança deste mercado.

Este impressionante regresso da Huawei mudou o equilíbrio da indústria em várias frentes. A estratégia que a Samsung seguirá na competição e o passo que dará nesta guerra vão ficar mais claros nos próximos trimestres e nas próximas propostas de smartphones dobráveis que trará ao mercado.