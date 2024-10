A bateria do seu iPhone está a durar menos após o iOS 18? Descubra porquê

Reparou que a bateria do seu iPhone não está a durar tanto tempo desde que atualizou para o iOS 18? Muitos utilizadores estão a expressar preocupações semelhantes sobre a redução da duração da bateria após a instalação do mais recente sistema operativo da Apple. Mas não se preocupe, isto tem uma explicação.

Não entre em pânico! Há uma explicação simples

Não é que o iOS 18 tenha uma má gestão da bateria; em vez disso, faz parte de um problema comum que acontece sempre que a Apple lança uma atualização importante. Após uma atualização, determinados processos em segundo plano no iPhone têm de ser recalibrados, o que afeta temporariamente a duração da bateria.

A Apple até aborda esta questão na sua página de suporte, referindo que o iPhone continuará a executar tarefas em segundo plano que podem afetar a duração da bateria e a temperatura do dispositivo.

Estas tarefas podem incluir a indexação de ficheiros, a otimização de aplicações e a recalibração da bateria, o que pode afetar temporariamente a sua duração e até causar ligeiros aumentos de temperatura.

Se notar que a duração da bateria diminuiu depois de atualizar o iPhone, aguarde alguns dias e verifique novamente. Embora possa utilizar o iPhone imediatamente após uma atualização, algumas tarefas relacionadas com a atualização continuam em segundo plano e podem afetar a duração da bateria e o desempenho térmico.

Excerto da página de suporte da Apple.

Apesar disso, o iOS 18 parece ter sido uma atualização sólida

Em termos de estabilidade, o iOS 18 tem sido uma das atualizações mais suaves. Embora alguns utilizadores tenham relatado problemas relacionados à bateria, não houve problemas generalizados além disso, o que é um bom indicador de que a atualização é sólida.

A Apple está constantemente a melhorar o seu software, mas esperar alguns dias após uma grande atualização, como muitos utilizadores recomendam, ajuda a evitar potenciais bugs que podem ser encontrados logo após o lançamento. No caso do iOS 18, este período de espera já passou, e a atualização é considerada fiável no geral.

Uma vez que as preocupações com a duração da bateria são temporárias e estão relacionadas com os processos normais pós-atualização, não há grandes motivos para adiar a instalação do iOS 18. A atualização foi bem otimizada para vários modelos de iPhone, pelo que, assim que o dispositivo se ajustar, a duração da bateria deverá estabilizar sem mais problemas.

