Surgem as primeiras imagens que nos mostram o hipotético LG G9

A LG nos últimos anos não tem sido uma figura de destaque no mundo dos smartphones. No entanto, os rumores indicam que está a trabalhar no topo de gama G9. Agora, surgem as primeiras imagens que mostram o seu hipotético design e características.

Comparando aos seus antecessores, o G9 aparenta ser uma evolução com especial foco nas câmaras e ecrã.

A LG, apesar de não estar a alcançar o sucesso desejado no segmento dos smartphones, continua o seu investimento no desenvolvimento de novos produtos. No ano passado esteve em destaque ao lançar o V50 ThinQ com suporte à rede 5G.

Não obstante, eram vários os rumores que davam conta que o LG G9 podia não existir. Deste modo, a fabricante sul-coreana podia desistir do segmento de topo. Tal parece que não se irá concretizar, à medida que as fugas de informação e renders do G9 são cada vez mais comuns.

Nesse sentido, circulam online as primeiras imagens que nos dão a conhecer o seu hipotético design e características.

Imagens do LG G9 surgem com base nos rumores e mostram o seu design

Esta informação foi adiantada, em primeira mão, pelo CashKaro. O design aplicado é semelhante ao do G8X ThinQ… Contudo, este conceito do hipotético LG G9 mostra ter o dobro dos sensores fotográficos na face traseira!

Para além disso, a LG não aparenta estar dedicada em apostar em ecrãs curvas ou com arestas boleadas como alguma da sua concorrência. O concept do G9 mostrado nestas imagens demonstra ter um ecrã de 6,7 a 6,9 polegadas com acabamento liso e convencional. O sensor de impressões digitais por baixo do ecrã, cada vez mais comum, aparentemente será introduzido neste smartphone, segundo os rumores.

Algo que surpreende, por estar a cair em desuso, é a presença do jack 3,5 mm no LG G9. Não obstante destes renders, esperemos para ver o que a empresa sul-coreana tem para apresentar de forma oficial! Os rumores ainda não indicam muitos pormenores sobre as restantes especificações, mas é de esperar que estejam ao mesmo nível do melhor que há no mercado atualmente.

A empresa sul-coreana terá novidades na CES 2020…