O Telegram é uma das apps que mais são usadas para substituir o WhatsApp, quer pela segurança quer pela simplicidade de utilização e funcionalidades. A Internet tem provado isso e cada vez mais a migração acontece.

Com cada vez mais funcionalidades, há algumas básicas e que precisam ser conhecidas por todos os utilizadores. Hoje mostramos como podem aceder à área onde os downloads estão guardados, para assim os usarem diretamente.

Para muitos utilizadores o Telegram é a opção lógica para comunicar na Internet. Com níveis de segurança elevados, permite aos utilizadores conversarem com os seus contactos de forma simples e direta. As suas opções não param de crescer e isso agrada a todos.

Conhecer tudo o que Telegram não é complicado e bastará explorar um pouco para serem reveladas novas funcionalidades. Um exemplo que trazemos hoje é o acesso à área de downloads, que não está acessível de forma óbvia, apesar de ser simples.

Esta opção está acessível se o utilizador aceder à área de pesquisas. Esta não é um caminho óbvio, mas que acabará por torna-se bastante intuitivo com a utilização frequente. Carreguem então na lupa que fica no canto superior direito para avançarem.

Dentro da área da pesquisa existem várias entradas que podem consultar. A que procuram para aceder aos downloads é a terceira, que terá exatamente esse nome. Basta carregar e vão ver ali a lista de ficheiros que descarregaram dos diferentes canais, grupos ou conversas do Telegram.

Com a lista dos ficheiros que descarregaram podem simplesmente abrir e ver o seu conteúdo a qualquer momento. Com o aceder à opção Configurações podem ainda limpar o conteúdo desta área ou simplesmente mudar as opções que ali estiverem presentes.

Desta forma simples podem a qualquer momento aceder a todos os ficheiros que retirarem do Telegram. Quer seja de um canal, grupo ou conversa tudo fica aqui guardado e pronto a ser usado a qualquer momento, bastando escolher qual.