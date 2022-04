Declaração de IRS: Descarregue a nova app IRS automático

A entrega da declaração do IRS relativa a 2021 pode ser realizada a partir de hoje, até 30 de junho. Para ajudar em todo o processo, a Autoridade Tributária e Aduaneira lançou a nova APP IRS automático.

Esta app é simples, intuitiva e rápida, num processo que nem sempre é motivante.

A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) deverá encurtar os prazos de reembolso do IRS, nos casos em que é devido, este ano, em relação ao que aconteceu no ano passado. "A expectativa é retomar o prazo de reembolsos pré-pandemia , ou seja, reembolsar todos os contribuintes num prazo médio de 17 dias (no caso do IRS automático pode ser em cerca de 12 dias e nos restantes casos de 19 dias)".

A entrega da declaração de IRS tem de ser feita pela internet e poderá ser automática ou manual. Será automática se for pré-preenchida pelo fisco, e manual se for o contribuinte a introduzir os dados.

APP IRS automático disponível para Android e iOS

O período de entrega da declaração de IRS referente aos rendimentos obtidos em 2021 tem início a 1 de abril e termina a 30 de junho. Com a app IRS automático 2021, pode facilmente submeter a sua declaração de 2021 desde que esteja abrangido no IRS Automático.

Após a sua declaração estar entregue, também pode usar esta aplicação para obter a prova de entrega ou o comprovativo.

Segundo a Autoridade Tributária e Aduaneira revelou no Facebook, a app está disponível para iOS e para Android. No entanto, segundo uma pesquisa por parte do Pplware, a versão para Android ainda se mantém na versão para 2020. Assim que o link esteja atualizado, disponibilizaremos aqui.

Se precisar de ajuda para entregar a sua declaração de IRS pode agendar atendimento presencial, com a Autoridade Tributária e Aduaneira, sem filas e esperas.