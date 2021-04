Danos e problemas no ecrã Samsung Galaxy: Como evitar?

Os danos nos ecrãs dos dispositivos móveis são os mais recorrentes, especialmente quando falamos de smartphones. Seja porque está riscado, partido ou até mesmo porque o ecrã deixou de assumir o toque, este tipo de avarias é muito comum e podem ser responsáveis por grandes transtornos, ao longo do nosso dia.

Hoje deixamos algumas dicas de como podem evitar estes problemas.

As anomalias registadas mais frequentemente identificadas nos Samsung Galaxy são o vidro rachado e o mau funcionamento do LCD. Contudo, também pode acontecer o surgimento de manchas escuras no ecrã, também conhecidas como derrames, a perda de brilho de luz, a danificação do display, entre outros.

Este tipo de avarias podem perturbar o nosso dia-a-dia, principalmente se a nossa atividade profissional depender muito do smartphone. Contudo, alguns podem ser evitados se tivermos alguns cuidados!

Como evitar danos e outros problemas no ecrã do seu Samsung

A utilização de película de vidro é o maior acessório que podemos usar para proteger o ecrã do Samsung. A película funciona como um escudo, quando utilizamos este acessório estamos a adicionar uma camada protetora ao ecrã do smartphone, absorvendo em primeira instância todos os impactos a que o smartphone esteja sujeito.

No entanto, é necessário perceber que também as películas de vidro requerem alguns cuidados, de forma a obtermos os resultados pretendidos. Para isso, é necessário que se troque a película colocada no ecrã do Samsung a cada 6 meses ou sempre que a mesma apresente danificações, pois a sua camada protetora e resistência diminui com a utilização e com os pequenos embates e riscos, perdendo a sua total eficácia.

A utilização da película de vidro pode ainda ser complementada com a utilização de capas de silicone líquido ou de capas TPU podem influenciar o funcionamento do ecrã do Samsung Galaxy e de qualquer outro smartphone.

Os impactos e quedas, mesmo que se verifiquem na traseira do smartphone, podem ser “fatais” para o ecrã. A capa torna-se, assim importante, evitando os problemas que possam surgir, como, por exemplo, as manchas escuras no ecrã.

Ainda assim, a utilização de película de vidro e de capa não protegem contra tudo, podendo ocorrer, mediante a força do impacto, danos no ecrã. Por isso, na iServices substituímos o ecrã do Samsung Galaxy em apenas 30 minutos, na hora e o diagnóstico é gratuito!

Caso o ecrã do seu Samsung tenha o vidro partido, ecrã com manchas, vidro estilhaçado ou rachado, LCD com cores distorcidas, ecrã perto, display danificado e/ou touch descalibrado ou sem resposta, efetuamos a reparação. Nas funções Touch e LCD, a garantia da substituição do vidro do Samsung Galaxy é de dois anos.