Compra coletiva: tenha os seus dispositivos eletrónicos com os melhores descontos

A compra de tecnologia é, muitas vezes, sinónimo de investimento. Um smartphone ou um PC são equipamentos caros para a maioria dos consumidores e encontrar os melhores preços e as melhores promoções é algo que todos procuramos.

Os dispositivos recondicionados já surgem como uma opção mais acessível e através das compras coletivas poderão ficar ainda mais. Saiba o que é uma compra coletiva e como pode participar.

O que é uma compra coletiva?

A Compra Coletiva surge basicamente como uma estratégia para que consumidores possam ter acesso a equipamentos recondicionados a preços ainda mais baixos que o normal.

A loja, garantindo um determinado volume de compras, irá assim conseguir oferecer um desconto acima daquele que seria esperado.

A Open Box Mobile está a iniciar uma campanha de Compra Coletiva, onde os clientes farão parte de um grupo privado com acesso a descontos exclusivos e que irão ser mais interessantes quanto maior for o número de participantes. Assim, a partilha desta informação entre amigos, por exemplo, poderá ser vantajosa no momento de comprar um smartphone novo.

Como funciona?

A Open Box Mobile vai criar grupos de ofertas especiais com objetivos de vendas e data-limite, nos quais os clientes terão a possibilidade realizar compras com descontos agressivos de até 70%, mas, para isso, será preciso atingir um número mínimo de produtos vendidos para alcançar a meta de desconto.

Assim, o cliente efetua o pagamento e regista-se automaticamente no grupo, que inclui um canal de comunicação exclusivo com informações diárias sobre o status dos equipamentos da campanha e questões sobre a meta a atingir, com uma resposta no máximo em 24 horas (dias úteis). O cliente só é adicionado após o pagamento.

Pertencendo aos grupos de compra coletiva, em resumo, as vantagens são:

Notificações exclusivas sobre futuros grupos, acesso antecipado.

Descontos expressivos de até 70%

Menor preço do mercado

Compra Coletiva

E se a meta não for alcançada?

Caso a meta não seja alcançada, o cliente tem 3 opções:

Pode entrar no próximo grupo automaticamente;

Pode efetuar na mesma a compra do equipamento, mas com um acerto de valor. Será disponibilizado um desconto menor do que se a meta tivesse sido atingida, mas ainda assim menor do que o valor do mercado.

Caso o cliente não tenha interesse em aguardar pelo próximo grupo, ou realizar o acerto de valor para a compra, pode optar por receber o reembolso do valor total pago na inscrição do grupo.

Os produtos serão entregues para toda a Europa ou podem ser levantados numa das lojas físicas (Lisboa ou Porto).

Sobre a Open Box Mobile

A Open Box Mobile é especialista na venda e reparação de equipamentos eletrónicos topo de gama usados e recondicionados. A Open Box Mobile pretende que a tecnologia móvel de ponta se torne acessível a todos, através da comercialização de dispositivos, bem como reparações, retomas e reciclagem. Tornar as compras descomplicadas e contribuir para um mundo mais sustentável são dois dos seus grandes objetivos.

No que respeita à venda de dispositivos, a Open Box Mobile não se limita aos smartphones recondicionados. A lista de produtos estende-se a computadores, periféricos, acessórios, tablets, smartwatches e até e-bikes. Na lista de produtos, o cliente terá acesso à indicação do estado do produto, que pode ser novo ou recondicionado, como novo, em muito bom estado, até muito usado, especificação dada depois de uma avaliação técnica especializada.

De referir ainda que a loja Open Box Mobile oferece 3 anos de garantia em todos os produtos e ainda um período de 30 dias para trocas ou devoluções, vantagens para quem procura um smartphone de qualidade, a funcionar em pleno, mas sem correr riscos e a preços muito mais atrativos e acessíveis.

