App MB WAY tem 2 novidades que vai querer experimentar

O MB WAY é a solução Multibanco que lhe permite fazer transferências instantâneas, compras online e físicas, gerar cartões virtuais MB NET e ainda levantar dinheiro através do seu smartphone, tablet ou PC.

Recentemente a app foi atualizada e traz duas novidades interessantes que vai gostar. Vamos conhecê-las.

MB WAY com Gifs animados e aumento do histórico

O MB WAY faz questão de se reinventar regularmente para levar até si uma experiência de utilização cada vez melhor. Por isso mesmo, após "ouvirem" os utilizadores, a app foi atualizada com 2 novidades que vai querer experimentar!

Gifs animados nas suas transferências

As transferências MB WAY estão agora mais animadas! Ao fazer transferências, vai poder complementar o seu descritivo da operação com um GIF animado.

Histórico de operações

A partir de agora, vai passar a ter acesso ao seu histórico de operações (transferências, compras, doações e valores recebidos) até 3 meses. O histórico foi aumentado para que possa ter um registo mais completo das suas operações.

Para poder usufruir destas duas novidades tem de proceder à atualização da aplicação.

Esta app é a solução digital da SIBS para simplificar os pagamentos mobile! Ao associar o seu número de telemóvel ao seu cartão bancário pode enviar, receber e pedir dinheiro, dividir contas, fazer compras online e em lojas físicas, com QR Code MB WAY.

Para além das opções anteriores, através da app pode também gerar cartões virtuais MB NET e ainda ganhar prémios todas as semanas! Tudo isto e muito mais, sempre com a garantia de segurança da SIBS.

A app MB WAY é já uma referência e conta com 3,4 milhões de utilizadores que diariamente aproveitam as suas vantagens tornando-a a maior app de pagamentos portuguesa!