WhatsApp terá novidade no Android que esconde conversas no PC e tablet

O WhatsApp prepara uma alteração profunda na gestão da privacidade das conversa. Uma versão de testes para o Android mostrou que está a ser desenvolvida uma ferramenta dedicada a limitar conversas sensíveis exclusivamente ao smartphone. Esta novidade pretende evitar que terceiros leiam mensagens privadas fora do equipamento principal.

A funcionalidade surge com o nome de conversas restritas, servindo como uma evolução natural de opções anteriores focadas na salvaguarda de dados. A equipa da Meta optou por alterar a designação original para clarificar o objetivo deste recurso, afastando a ideia errada de que as conversas comuns oferecem menor segurança aos utilizadores. O novo sistema estabelece barreiras claras e dá a cada pessoa o controlo exato sobre onde os seus conteúdos podem circular.

WhatsApp: fim da sincronização nos dispositivos

A grande transformação reside no corte direto da sincronização com qualquer outro ecrã associado à conta. Ao ativar a restrição numa determinada conversa, essa janela desaparece de imediato do WhatsApp Web, de computadores secundários e de tablets. O utilizador terá de recorrer sempre e obrigatoriamente ao smartphone principal para ler ou responder a estas mensagens protegidas, blindando os diálogos mais confidenciais contra olhares indiscretos.

Este isolamento ganha uma relevância acrescida no atual contexto de proliferação de clientes não oficiais e de agentes autónomos de inteligência artificial. Muitas ferramentas externas recorrem a sessões secundárias para extrair dados em segundo plano e alimentar serviços automatizados sem autorização expressa dos participantes. Ao impedir a saída dos dados para equipamentos secundários, a empresa fecha uma das portas de entrada mais vulneráveis a fugas de informação.

Blindagem total contra espiar e a IA

Para além de confinar o diálogo a um único ecrã, o WhatsApp mantém ativas todas as restrições adicionais de segurança já conhecidas. As fotografias e vídeos recebidos através deste modo especial não são guardados na galeria do telemóvel de forma automática. Em simultâneo, nenhum dos intervenientes consegue exportar o histórico das mensagens, o que reduz substancialmente a probabilidade de circulação indevida de dados privados fora da plataforma.

A integração com a Meta AI fica também expressamente desativada no interior destas janelas dedicadas, impedindo qualquer partilha com sistemas automatizados. Esta proteção responde às exigências crescentes de utilizadores que procuram salvaguardar dados profissionais ou pessoais sensíveis contra utilizações não autorizadas. Cada pessoa pode escolher livremente quais os contactos ou grupos que devem receber este nível superior de isolamento.

O recurso permanece ainda em fase de desenvolvimento nos bastidores do sistema Android e não se encontra acessível ao público geral. A Meta continua a limar o comportamento do código antes de avançar para a fase alargada de testes nos canais oficiais. A chegada aos utilizadores deverá ocorrer nas próximas atualizações da aplicação estável, reforçando a aposta contínua da empresa na segurança e na privacidade digital.